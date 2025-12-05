A- A+

Especulação Jornal italiano põe novamente Yuri Alberto na mira da Roma na próxima janela de transferências A informação foi divulgada pelo jornal italiano Corriere dello Sport. De acordo com a publicação, as conversas para a negociação já teriam sido retomadas

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, está na mira da Roma, da Itália, na próxima janela de transferências. A informação foi divulgada pelo jornal italiano Corriere dello Sport. De acordo com a publicação, as conversas para a negociação já teriam sido retomadas. O atleta esteve no radar da Roma ao longo desse ano de 2025.



O jornal italiano diz que Yuri Alberto é uma opção viável para o time italiano diante da situação econômica difícil vivida pelo Corinthians. O "Corriere dello Sport" destaca os graves problemas financeiros enfrentados pelo clube alvinegro. O veículo de comunicação ainda cita a campanha irregular da equipe no Campeonato Brasileiro.



A Roma estaria considerando um empréstimo do jogador com obrigação de compra no verão europeu. Reforçar o setor ofensivo é uma das prioridades do clube italiano na próxima janela.



No entanto, a Roma também não vive realidade econômica confortável. Além disso, restrições do fair play financeiro da Uefa poderiam dificultar o investimento no atleta do Corinthians

O clube da Itália ainda avalia outros atacantes, como Zirkzee, do Manchester United, Fábio Silva, do Borussia Dortmund, e Kalimuendo, do Rennes. As conversas por esses atletas, porém, estariam estagnadas.



No mês de julho, Yuri Alberto renovou o contrato com o Corinthians até a metade de 2030. A multa rescisória para o mercado internacional é de cerca de R$ 635 milhões. O clube paulista detém 50% dos direitos econômicos do atleta.

