FUTEBOL Jornal lista maiores promessas do mundo com menos de 18 anos com dois brasileiros; veja nomes Marca, da Espanha, selecionou oito atletas com 17 anos e três com apenas 16 anos

O jornal espanhol Marca publicou, nesta sexta-feira, uma lista das maiores promessas do futebol mundial com menos de 18 anos. O portal selecionou onze jogadores, sendo que dois brasileiros foram lembrados: Endrick e Estevão, ambos do Palmeiras.

"Com um físico bem menos desenvolvido que o de Endrick, Estevão é a definição do tradicional ponta brasileiro. Canhoto, rápido, habilidoso... e com uma extraordinária capacidade de acertar a bola com as duas pernas que lhe permite sair de maneira diferente de qualquer circunstância", escreveu o jornal sobre Estevão.

"Endrick caracteriza-se por ser um atacante com uma parte inferior do corpo poderosa à qual acrescenta uma técnica apurada com a bola nos pés. Ele não é um centroavante típico. Ele é um jogador muito mais global, capaz de virar qualquer jogo de cabeça para baixo com genialidade", publicou o portal sobre o Endrick.

Além da dupla brasileira, três jogadores do Barcelona estão na lista, juntos de um do Chelsea, um do Newcastle, um do Nantes, um do Le Havre, um do Schalke 04 e um do Independiente del Valle. Dos 11 atletas, oito possuem 17 anos e três ainda estão com 16. Veja lista abaixo:

Confira as principais promessas do futebol mundial com menos de 18 anos, segundo o Marca

Paul Argney (goleiro, Le Havre, 17 anos)

Héctor Fort (lateral direito, FC Barcelona, 17 anos)

Bastien Meupiyou (zagueiro, Nantes, 17 anos)

Pau Cubarsí (zagueiro, FC Barcelona, 17 anos)

Ishé Samuels-Smith (lateral-esquerdo, Chelsea, 17 anos)

Assan Ouedraogo (meio-campista, Schalke 04, 17 anos)

Lewis Miley (meio-campista, Newcastle, 17 anos)

Lamine Yamal (ponta direito, FC Barcelona, 16 anos)

Kendry Páez (meio-campista ofensivo, Independiente del Valle, 16 anos)

Estevão William (ponta esquerdo, Palmeiras, 16 anos)

Endrick (atacante, Palmeiras, 17 anos)

