Jornal põe em dúvida capacidade de Neymar ajudar o Brasil na Copa: "Cada vez mais improvável"

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Este início de Copa do Mundo vem demonstrando que nomes consagrados como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane e Erling Haaland são realmente astros da mais alta prateleira. Bastou o jogo de estreia para que eles honrassem o status que carregam no cenário internacional.





Contrariando essa lógica, porém, aparece o brasileiro Neymar. Fora também do duelo com o Haiti e se recuperando de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 do Brasil vem sendo questionado quanto a sua utilidade para fazer o Brasil voltar a ganhar um mundial.



O portal americano "The Athletic" fez esse questionamento após Neymar sequer acompanhar a equipe do técnico Carlo Ancelotti para o confronto desta sexta-feira, na Filadélfia, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C.



Em sua edição, o periódico afirma que "é muito improvável que Neymar esteja apto para a fase eliminatória (o Brasil ainda encara a Escócia no dia no próximo dia 24) devido a um problema persistente na panturrilha". O noticioso lembra ainda que este cenário "levantou questionamentos sobre a decisão do técnico Carlo Ancelotti convocá-lo novamente para a seleção".



Neymar se recuperando de lesão para a disputa da Copa do Mundo 2026, Foto: Nelson Terme / CBF



Ao contrário de seus rivais, que iniciaram a Copa do Mundo balançando as redes e impressionando torcedores e a imprensa, a imagem que se tem de Neymar é de um "protagonista" acuado e cercado por grande incerteza.



A publicação reconhece o "talento supremo" do craque do Santos, mas diante desse cenário (de não estar 100% fisicamente), faz uma ressalva: "se ele não puder jogar na fase de grupos, sua participação na etapa eliminatória também poderá ser incerta".



Por fim, o "The Athletic" lembrou ainda a aposta em Ronaldo. Em 2002, ele foi convocado após enfrentar uma onda de lesões graves e levou a seleção brasileira ao título. No entanto, apesar de ser uma lembrança "atraente", o periódico informa que, no caso de Neymar, a situação parece "cada vez mais improvável".



Ao contrário de jogador santista, as grandes estrelas iniciaram a competição com fome de gols. Messi marcou três vezes na estreia da Argentina contra a Argélia. Harry Kane, Mbappé, e Haaland também apresentaram suas credenciais de artilheiro e já contabilizam dois gols até aqui. Resta saber se Neymar vai conseguir entrar em campo e, mais do que isso, também fazer a diferença para o Brasil.

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