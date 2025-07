Jornal português repercute retorno de Pedro ao Flamengo após falta de empenho em treinos: "Redenção"

A- A+

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, neste domingo, em partida válida pela 15ª jornada do Campeonato Brasileiro.

A vitória recoloca o time comandado por Filipe Luís na briga direta pela liderança — agora com apenas três pontos de desvantagem e um jogo a menos, em razão da participação no Mundial de Clubes.

Mas o clássico também foi marcado por um capítulo de redenção pessoal para o avançado Pedro, que voltou a ser relacionado após duas partidas afastado por falta de empenho nos treinos. E foi ele o autor do único gol da partida, 12 minutos após entrar no segundo tempo.

Na comemoração, emocionado, tirou a camisa, ajoelhou-se no gramado e beijou o escudo do clube, num gesto de reconciliação com a torcida.

O jornal português A Bola noticiou o retorno. Na manchete, classificou o afastamento do jogador como "castigo interno". Ao longo do corpo do texto, descreveu a vitória como uma "redenção ao jogador".

— Como eu falei no que eu postei, eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, após um episódio que mexeu comigo, um vazamento que me expos, que não teve respeito por tudo que eu fiz aqui dentro nesses cinco anos. Essa postagem de um membro da diretoria mexeu com meu emocional — disse Pedro após o jogo.

