Jornal revela reação do Real Madrid a anúncio da CBF sobre Ancelotti

Ao anunciar Fernando Diniz como técnico interino da Seleção, nesta terça-feira (4), o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmou que o italiano Carlo Ancelotti assumirá o cargo para a disputa da Copa América — isto é, ao fim da próxima temporada europeia e do vínculo do treinador com o Real Madrid. Diante da repercussão do caso, o jornal espanhol "Marca" publicou bastidores da reação do clube madrilenho ao acerto de seu atual técnico com o Brasil.

De acordo com o diário, o anúncio é "surpreendente" por ter sido feito com uma temporada toda pela frente. No entanto, o "Marca" destaca que os dirigentes do Real "sempre souberam" da vontade da CBF de contar com Ancelotti e da "motivação extra" que dirigir uma seleção pentacampeã representava para o treinador italiano. O jornal afirma que o anúncio não abalou a confiança e a transparência na relação.

"Ancelotti, em todos os momentos de altos e baixos de tensão, deu prioridade absoluta ao Real Madrid e continuará a fazê-lo. O compromisso adquirido com o Brasil está sempre sujeito ao que possa acontecer em seu relacionamento com a entidade de Madrid", diz o jornal.

Para o jornal, "o lógico" seria pensar que Ancelotti pode estar em perigo [de demissão] caso ocorram maus resultados. Mas o "Marca" afirma que uma possível renovação não está descartada, na hipótese de outra temporada bem-sucedida.

"Se o sucesso acompanhar o treinador e os seus jogadores, lhe é oferecida uma renovação, circunstância que ninguém se atreve a descartar na entidade madrilenha", aponta o diário.

Segundo o "Marca", em todas as reuniões realizadas, Ancelotti disse aos dirigentes de Madrid que o clube espanhol era e "será" sua "prioridade absoluta".

O italiano tem contrato com o o clube espanhol até 30 de junho de 2024 e um compromisso com a CBF, "sujeito ao Real Madrid", até 2026.

"Mais uma vez será o futebol que determinará o que acontecerá no banco do Real Madrid, mas nesta canção os dirigentes terão alguma liberdade na hora de procurarem um possível substituto para Ancelotti caso as coisas não saiam como desejam", destaca o "Marca".

