Jornalista Antero Greco permanece sedado em unidade semi-intensiva; filha está a caminho do Brasil

O jornalista e apresentador Antero Greco, de 68 anos, segue sedado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, capital. Segundo o boletim médico mais recente divulgado pela unidade, Greco apresenta estado de saúde "estável e delicado". Neste domingo (12), o amigo e colega de bancada de Greco no Sportscenter da ESPN, Paulo Soares, compartilhou que o apresentador está em seus "dias finais", e que a filha de Greco estava a caminho do Brasil nesta terça-feira (14).

Jornalistas esportivos e colegas de profissão chegaram a publicar homenagens e despedidas nas redes sociais. Em um texto sobre o estado de saúde do amigo, Paulo Soares afirma que Antero Greco conta com a presença da família, a não ser de uma filha que estaria em Paris, mas chegaria ao Brasil nesta terça-feira.

"Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e dificil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!!", disse Soares.

Nas redes sociais, José Trajano reafirmou que Greco está em seus dias finais e o nominou como um dos maiores profissionais de sua geração.

Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022, e desde então vem fazendo tratamento para a doença, inclusive com duas operações, mas o câncer voltou muito agressivo nos últimos meses.

