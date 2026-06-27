Jornalista de 91 anos é reverenciado por técnico da Argentina
Enrique Macaya Márquez já cobriu 18 edições do Mundial e foi reverenciado por Lionel Scaloni após fazer duas perguntas
A entrevista coletiva do técnico Lionel Scaloni, antes do duelo contra a Jordânia pela Copa do Mundo, reservou um momento especial. O jornalista argentino Enrique Macaya Márquez, de 91 anos, foi reverenciado pelo comandante após duas perguntas.
O experiente profissional da imprensa questionou se o astro Lionel Messi começará a partida entre os titulares e qual seria a escalação.
"Quero fazer duas perguntas que vão resumir toda a coletiva e meus colegas vão me matar. Mas quero que me responda. A primeira é: Messi joga? E a outra é: como vai montar a equipe?".
Após os questionamentos, Enrique recebeu aplausos de outros jornalistas e recebeu uma bela resposta de Scaloni.
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"Antes de te responder, Enrique, é um prazer que me faça a pergunta, é um prazer te ver aqui. Obrigado por vir. Agora já estamos falando de 18 Copas. Incrível. É um prazer poder responder sua pergunta porque convivemos um montão de tempo. Quando eu jogava na Argentina, te via o tempo todo. E cada vez que você falava, era uma inspiração para gente. E ainda é".
"Só respondo porque você merece. Messi vai para o banco", confirmou Scaloni, que complementou informando que não divulgaria a escalação completa da Argentina.
No último compromisso da fase de grupos, o time argentino entrará em campo às 23h deste sábado (27), contra a Jordânia, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. A equipe já garantiu a primeira posição da chave e enfrentará Cabo Verde na fase de 16 avos, na próxima sexta-feira (03), às 19h.