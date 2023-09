Jornalista diz que estado de saúde de Schumacher é "um caso sem esperança"

A- A+

No dia 29 de dezembro de 2013, a vida de Michael Schumacher mudaria para sempre. Um acidente enquanto esquiava o levou à beira da morte. Desde então, pouco se sabe sobre seu estado de saúde.



Sua esposa, Corinna, e sua assessora de imprensa, Sabine Kehm, ficaram encarregadas de blindar o heptacampeão mundial de Fórmula 1. O jornalista suíço Roger Benoit deu uma entrevista ao jornal Blick e, para desgosto dos fãs de "Schumi", garantiu que o seu é "um caso sem esperança".

Benoit pronunciou essa frase quando questionado sobre o atual estado de saúde do multicampeão. “Só há uma resposta para essa pergunta e foi a que seu filho (Mick) deu: 'Eu daria qualquer coisa para falar com o papai'. Esta frase diz tudo sobre como seu pai está há mais de 3.500 dias. Um caso sem esperança”, disse o jornalista suíço.

Benoit citou Mick Schumacher, que em documentário produzido pela Netflix se referiu aos dias com o pai. Foi o depoimento mais próximo sobre a situação atual do piloto: “Papai e eu agora nos entendemos de uma forma diferente, simplesmente porque falamos uma linguagem parecida, a linguagem do automobilismo. Temos muito mais o que conversar, e pelo menos é onde minha cabeça está a maior parte do tempo. É quando penso que desistiria de tudo só para ter isso”, Mick contou no documentário.

A entrevista com Blick aborda as brincadeiras do período em que Benoit acompanhava Schumacher enquanto cobria competições da principal categoria do automobilismo. “Depois das corridas, o chef da Fórmula 1, Karl-Heinz Zimmermann, Schumacher e eu sentávamos no motorhome de Bernie, fumamos um charuto e bebemos uma cerveja”, contou.



Benoit também contou outros hobbies durante as corridas: “Apostávamos em qual volta o piloto da McLaren Mika Hakkinen se aposentaria. Mas então ele sofreu um grave acidente em Adelaide, em 1995. Ficou claro que precisávamos de um novo desafio no paddock. Foi aí que Schumi apareceu. Você tinha que adivinhar onde a competição terminaria. A princípio, 10 marcos alemães; depois, 10 euros”.

“Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Jean Todt e muitos outros estiveram envolvidos. Ecclestone sempre fazia três ou quatro apostas diferentes para aumentar suas chances de vitória. Certa vez , ele ganhou US$ 3.500 na Argentina. Mais tarde, ele entrou na sala de imprensa com o dinheiro, sentou-se à mesa da frente e contou-o alegremente diante da multidão da mídia", conta Benoit.

Apesar da aparente harmonia entre o corredor e o jornalista, Schumacher e Benoit discutiram. O cronista conta na primeira pessoa: “Éramos ambos teimosos. Não gostei de algumas coisas e foi isso que escrevi. Também critiquei seu retorno à Mercedes em 2010. Os resultados me deram razão: ele só subiu ao pódio uma vez a cada três anos e mais tarde ele foi substituído por Lewis Hamilton. Foi um final triste e trágico para uma estrela como ele", defendeu Benoit.

E ao mesmo tempo que contava aquela luta, também relembrou a reconciliação: “Havia um pequeno caminho junto ao grande paddock atrás dos boxes. Se os motoristas quisessem se mover de forma discreta e rápida, eles usavam isso. Eu estava sempre sentado na minha cadeira na garagem da Sauber, fumando um cigarro. De repente, vi o Schumacher chegando. Ele chegou cada vez mais perto, passou por mim mas depois de dois metros parou, voltou, deu um tapinha no meu joelho e disse: 'Vamos esquecer tudo o que aconteceu. Vamos começar novamente'. Fumei de novo e então disse: 'Tudo bem'. Desde então, conversamos novamente", disse Benoit.

O jornalista teve tempo de fazer uma piada. Perguntaram-lhe o que diria se o piloto conseguisse se recuperar do acidente. "Gostaria de lembrar que você me deve um jantar", disse o cronista. A anedota tem história própria: Schumacher e Benoit apostaram naquela refeição caso o cronista chegasse a pesar menos de 80 kg. Ele conseguiu e até impressionou o piloto: “Ele provavelmente me deverá essa redenção para sempre. Mas eu ainda estou grato porque sem ele eu não teria perdido peso. Aliás, hoje de manhã subi na balança e me pesei: 80,8 kg. Schumi ficaria orgulhoso de mim!”, sentenciou Benoit.

