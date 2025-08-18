Seg, 18 de Agosto

Futebol

Jornalista esportivo Marcelo Bianconi morre aos 69 anos

Bianconi tinha mais de 40 anos dedicados ao jornalismo esportivo, com passagens pela TV Cultura, Globo, SporTV, ESPN, RedeTV! e TV Câmara de Mococa

Marcelo Bianconi, jornalista que faleceu aos 69 anosMarcelo Bianconi, jornalista que faleceu aos 69 anos - Foto: Reprodução

Faleceu na noite do último domingo (17) o jornalista esportivo Marcelo Bianconi, de 69 anos. O profissional se tratava de um câncer e a confirmação do falecimento  foi feita pela Prefeitura de Mococa. "Neste momento de profunda tristeza, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sua gratidão pela contribuição inestimável de Marcelo à cidade de Mococa e ao jornalismo brasileiro", diz o comunicado.

Bianconi tinha mais de 40 anos dedicados ao jornalismo esportivo, com passagens pela TV Cultura, Globo, SporTV, ESPN, RedeTV! e TV Câmara de Mococa. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério São Sebastião, em Mococa, na manhã desta segunda-feira (18).

