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TÊNIS Jornalistas estrangeiros se rendem a João Fonseca em Roland Garros e apostam em carreira vitoriosa Brasileiro de 19 anos encara tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final

A imprensa mundial tem se derretido em Roland Garros. E não é por causa das altas temperaturas que assolam Paris neste verão europeu fora de época. A razão tem nome e sobrenome: João Fonseca.



O jovem tenista brasileiro atrai cada vez mais olhares de jornalistas especializados em tênis pelo mundo. Depois de eliminar Novak Djokovic em um jogo épico e vencer Casper Ruud com autoridade, Fonseca se prepara para a partida contra o tcheco Jakub Mensik. O jogo, que vale uma vaga nas semifinais, será nesta terça-feira e começa não antes de 15h15.

O jeito brasileiro e o talento único de João Fonseca despertam a atenção do comentarista da Sky Sports na Itália, Angelo Mangiante.

— Eu admiro a maneira como o João quer vencer todos os oponentes. Ele não tem medo nem mesmo dos campeões. No jogo que ele fez contra o Jannik Sinner há poucas semanas, ele não teve medo de lutar contra o número um do mundo — afirmou Mangiante, que também é ex-tenista profissional.

A apresentadora da emissora austríaca Servus TV, Barbara Schett, disse que se lembra de uma lenda quando assiste aos jogos de João.





Guga assistiu a jogo de João Fonseca nas oitavas de final do Roland Garros — Foto: Reprodução/ESPN

— O que amamos nele é a paixão que ele demonstra em quadra, a potência do seu forehand e o seu saque. Obviamente, muitas lembranças vêm à tona. Sempre me lembro de Guga Kuerten, que ganhou três vezes aqui — contou Barbara, que jogou tênis profissionalmente nos anos 1990.





O comentarista Angelo Mangiante destacou a postura de João fora das quadras.

— O Fonseca é muito humilde nas entrevistas. Percebi isso quando ele falou de Gustavo Kuerten, a lenda brasileira. Ele também é humilde ao falar de Sinner e Alcaraz. Ele sabe que, neste momento, ainda não está no mesmo nível deles dois, mas não tenho dúvidas de que ele será o grande jogador na virada desta década — opinou Angelo Mangiante.

— Gosto da conexão que ele cria com as pessoas que estão assistindo ao jogo. Nas partidas dele, há sempre muita cor no tênis. E, quando não tem João na quadra, tudo fica preto e branco — completou Mangiante.

'Conquistou muitos corações'

A apresentadora Barbara Schett disse que não só os brasileiros estão apaixonados por Fonseca.

— Acho que ele conquistou muitos corações aqui na Europa por causa do jeito que está jogando. Quero dizer, nós o conhecemos há bastante tempo e sabemos o quão talentoso ele é. Mas parece que aqui, em Roland Garros, ele está em seu grande momento — afirmou a apresentadora da TV austríaca.

Repórter do Super Tennis, canal de TV da federação italiana do esporte, Lucrezia Marziale disse que João já virou uma realidade no tênis mundial.

— Todos que acompanham o tênis sabem que ele é provavelmente o atleta que vai se juntar a Sinner e Alcaraz. Falo isso pelo que está fazendo neste Roland Garros. Ele precisava de tempo para mostrar o talento dele e acho que a hora dele chegou — explicou a jornalista italiana.

Para Ana Roman Dominguez, da OA Sport, João Fonseca não é uma surpresa no circuito mundial.

— Acho que ele ainda é muito jovem, mas não há dúvida de que tem muito potencial. A primeira vez que ouvi falar dele foi há uns três ou quatro anos. Eu estava trabalhando no US Open e assisti à final daquele Grand Slam juvenil, que foi vencida por ele. Lembro que foi uma partida incrível. Desde então, tenho acompanhado bastante o desempenho dele — contou Ana Dominguez.

A repórter Lucrezia Marziale, do Super Tennis, afirmou que João não é o grande favorito para o título deste ano, mas pode surpreender.

— Quem tem mais chances de ser campeão este ano em Roland Garros é Alexander Zverev. Mas o João Fonseca conquistou uma parcela de favoritismo depois de vencer Novak Djokovic daquela maneira, sabe, depois de estar perdendo por 2 sets a 0. Foi uma vitória realmente fantástica. Já vi muitos jogadores que, depois de alcançarem um feito grande, tiveram dificuldade de se firmar na partida seguinte. Mas não foi o caso do João, que conseguiu vencer Casper Ruud — explicou a jornalista italiana.

A apresentadora Barbara Schett, da Servus TV, prevê muita dificuldade no jogo das quartas de João Fonseca.

— A partida contra Jakub Mensik será muito equilibrada. Os dois jogadores têm muita potência. Acho que quem lidar melhor com a pressão vai avançar às semifinais. Particularmente, eu adoraria ver o Sascha [Alexander Zverev] contra o João. O alemão iria sofrer uma pressão muito grande do brasileiro. Ele já vai sentir no jogo das quartas contra o espanhol Jódar. Mas, se Zverev e Fonseca avançarem, será um jogo bem interessante — apostou a austríaca.

— Espero que o João esteja se sentindo bem fisicamente; afinal, ele vem de duas vitórias duríssimas. Acho que poucos jogadores podem derrotar João Fonseca se ele estiver em forma — opinou Barbara Schett.

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