A- A+

Futebol José Boto vê Filipe Luís pronto para a Europa e comenta rotina no Rio: 'Não pus os pés na praia' Executivo elogia potencial do técnico rubro-negro e exalta José Mourinho em entrevista a jornal português

O dirigente português José Boto, que trabalha atualmente com Filipe Luís no Flamengo, afirmou que o técnico brasileiro tem nível para dirigir um clube europeu. Em entrevista ao jornal A Bola publicada nesta quinta-feira, ele elogiou o ex-lateral e destacou seu potencial de crescimento, além de comentar sobre sua rotina no Rio.

— O Filipe é um treinador jovem, com apenas um ano de profissão, mas com um talento enorme. Trabalhei com muitos treinadores e considero que ele está ao nível dos melhores, com muito para evoluir ainda, mas já com um nível que lhe permite claramente treinar na Europa — disse.

Ele também fez elogios enfáticos ao técnico José Mourinho.

— José Mourinho é talvez o melhor treinador português de sempre, com um percurso que fala por si. Toda esta geração, na qual me incluo, tem uma dívida de gratidão para com ele, porque abriu as portas para que o profissional português corresse mundo. Ele foi a parte visível da competência dos profissionais de futebol em Portugal.

Morando no Rio de Janeiro há quase um ano, José Boto contou que ainda não teve tempo para conhecer a praia, apesar de morar em uma das cidades que mais admira.

— O Rio tem um misto de natureza com grande cidade que é único no mundo, é talvez a cidade mais linda que já vi, e eu conheço o mundo — disse.

— Não me sinto carioca ainda, até porque há quase um ano que estou aqui e ainda não pus os pés na praia. Não sou grande fã, não tenho muito tempo e há um assédio grande por parte dos torcedores, para o bem e para o mal, mas quero fazer, é obrigatório.

Segundo ele, a rotina intensa no Flamengo limita o tempo livre. — Moro a cerca de 30 minutos do centro de treinos, para onde vou de manhã e de onde saio praticamente à noite, e depois vou quase sempre jantar fora para espairecer — afirmou.

Boto também brincou com a rivalidade entre as torcidas cariocas. — Vascaínos, tricolores e botafoguenses são igualmente muito chatos, porque há uma rivalidade grande e uma forma de gozarem uns com os outros muito peculiar, mas não é algo que me preocupe.

Veja também