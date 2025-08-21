José Delano vence no Contender Series e conquista contrato com o UFC
Recifense venceu 'clássico' contra argentino e garantiu vaga no maior evento de MMA do mundo
Na noite da última terça-feira (19), Pernambuco passou a ter outro atleta integrando o plantel do UFC; trata-se de José 'Zé' Delano. O recifense conquistou a vitória por decisão unânime, com direito a um triplo 30-27 sobre o argentino Manuel Exposito, em combate válido pelo ‘Dana White’s Contender Series’ (DWCS), em Las Vegas, e com a vitória, garantiu seu contrato com o UFC.
Perfil
Delano tem 28 anos, é recifense radicado no Rio de Janeiro e treina na tradicional equipe Brazilian Top Team (BTT). Ele luta pela categoria Peso-pena (até 65,8 kg) e tem um cartel com 19 lutas, sendo 16 vitórias e 3 derrotas. O atleta vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas e antes do 'DWCS' já havia sido campeão Peso-pena do Shooto Brasil. Delano também disputou duas vezes o cinturão do LFA (Legacy Fighting Alliance), vencendo a primeira disputa, mas tendo ficado sem o título por não ter batido o peso.
Muitas emoções
Após a luta, Delano comemorou o resultado e destacou a qualidade do rival.
“Foi tudo perfeito, enfrentei um atleta duríssimo que abrilhantou ainda mais a nossa luta, que foi a mais emocionante até então do DWCS”, disse.
O momento da assinatura do contrato com o UFC foi mais rápido que o esperado.
“Eu não tinha entendido muito bem, estava muito feliz com a minha performance na luta, não deu tempo de relaxar e já estava recebendo um aperto de mão do Dana White (risos)”, contou.
Próximos passos:
O pernambucano tem pressa em voltar ao octógono e revelou onde gostaria de fazer sua estreia pela organização.
“Quero lutar no Rio de Janeiro! Vamos movimentar para me mandarem o contrato o quanto antes para essa estreia na cidade em que moro!”, disse Delano, de olho em uma vaga no card do UFC Rio, que acontece no dia 11 de outubro.