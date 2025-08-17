A- A+

Justiça desportiva José Henrique Wanderley Filho é eleito novo presidente do TJD-PE O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco terá Eurico de Barros Correia Filho como vice-presidente

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) teve sua nova mesa diretora eleita em Sessão Administrativa realizada no dia 11 deste mês. O cargo de presidente será assumido pelo auditor José Henrique Wanderley Filho, enquanto Eurico de Barros Correia Filho ficará como vice-presidente.

A reunião contou com a presença do Procurador-Geral Fábio Rodrigo de Paiva Henriques e de todos os auditores que integram o Pleno, à exceção de Pedro Corrêa, impossibilitado de comparecer.

A eleição ocorre pelo sistema de rodízio, sendo o mandato do presidente de duração anual.

Eleitos por aclamação, a solenidade de posse da nova mesa diretora ocorrerá na próxima segunda-feira (25).

O novo presidente do TJD-PE tem experiência em diversas áreas. Conta com atuações como chefe da assessoria jurídica da Secretaria da Fazenda/PE, presidente da Associação dos Procuradores do Estado e desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Ele é auditor do TJD-PE desde 2020.

O vice-presidente Eurico de Barros Correia Filho acumulou, durante a carreira, cargos como defensor público em Alagoas e delegado. Na área administrativa, foi vice-diretor da Escola da Magistratura de Pernambuco (Esmape), ocupou a 1° vice-presidência do TJPE de março de 2021 e parte de 2022. Ele é auditor pleno do TJD-PE desde 2023.

