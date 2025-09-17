Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Homanagem

José João da Silva recebe homenagem da Câmara Municipal de Bezerros

Atleta bicampeão da São Silvestre dá nome à medalha criada para reconhecer personalidades do município

Reportar Erro
José João relembrou passagens da carreira esportiva e destacou a ligação com sua cidade natalJosé João relembrou passagens da carreira esportiva e destacou a ligação com sua cidade natal - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Bezerros inaugurou, na última terça-feira (16), a Medalha José João da Silva, em homenagem ao ex-atleta olímpico e bicampeão da Corrida Internacional de São Silvestre. O primeiro a receber a honraria foi o próprio esportista, natural da cidade.

Leia também

• Rede ComPaz participa com seis comunidades nos Jogos da Pessoa Idosa no Recife

• Com recorde de mulheres, Refeno apresenta detalhes da 36ª edição

• Governo de Pernambuco lança Centro de Formação Esportiva em Fernando de Noronha

A criação da medalha foi proposta pelos vereadores Zé Antônio da Rádio e Nathan de Demir. A iniciativa tem como objetivo reconhecer personalidades que contribuem para elevar o nome de Bezerros em diferentes áreas.

Homenagem e cerimônia

No ato de entrega, José João recebeu a medalha e agradeceu o reconhecimento. Durante a solenidade, relembrou passagens da carreira esportiva e destacou a ligação com sua cidade natal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Corrida de São Silvestre (@sao_silvestre)

A cerimônia foi acompanhada por familiares, autoridades e moradores de Bezerros. O momento marcou o início de uma tradição de reconhecimento público no município e ressaltou a importância de valorizar trajetórias que contribuem para a história local.

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter