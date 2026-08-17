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FUTEBOL José Mourinho aparece com olho roxo em jogo do Real Madrid; entenda o que aconteceu Treinador português foi atingido por uma bola durante atividade da equipe; impacto quebrou seus óculos e provocou hematoma

A vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Schalke 04, neste domingo, no último amistoso antes do início da temporada, teve uma imagem que chamou atenção fora das quatro linhas. José Mourinho apareceu no banco de reservas com um hematoma ao redor de um dos olhos. O motivo, segundo a imprensa espanhola, foi um acidente durante um treinamento da equipe.

De acordo com o jornal espanhol AS, Mourinho foi atingido por uma bola durante uma atividade. O impacto acertou os óculos utilizados pelo treinador português, que se quebraram e provocaram o ferimento na região do olho.

Apesar da aparência, pessoas próximas ao técnico garantiram que não há preocupação com o estado de saúde de Mourinho. O hematoma deve desaparecer naturalmente nos próximos dias.

O episódio não impediu o português de comandar normalmente o Real Madrid em Gelsenkirchen. A partida contra o Schalke encerrou a preparação da equipe para a temporada e terminou com vitória por 3 a 0. O confronto também marcou as estreias de Konaté, Diomande e Cucurella com a camisa do clube, além do primeiro jogo na temporada de Courtois, Bellingham e Mbappé.





Após a partida, Mourinho elogiou a evolução do time às vésperas da estreia oficial.

— Taticamente, as ideias estão sendo assimiladas aos poucos. Os jogadores têm uma qualidade superior, uma qualidade incrível. Estamos trabalhando muito bem como equipe, com e sem bola — afirmou.

O treinador classificou o amistoso como um "teste muito bom" antes do começo da disputa por pontos.

— O que é bom é competir a sério, lutar por pontos. É disso que gostamos e estamos à porta — completou.

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