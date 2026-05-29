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FUTEBOL José Mourinho assina contrato até 2029 com Real Madrid, diz jornal Treinador irá assumir a equipe espanhola após uma temporada instável do gigante europeu

O Real Madrid sacramentou nesta sexta-feira a contratação do técnico português José Mourinho. Segundo informações do jornal The Athletic, o treinador assinou um contrato junto aos espanhóis com validade até junho de 2029 e confirmou seu retorno a Madrid após 13 anos.

Ainda de acordo com o The Athletic, Mourinho deve ser anunciado no clube no dia 7 de junho, após as eleições convocadas por Florentino Pérez, atual presidente do Real. A negociação já vinha ocorrendo há algumas semanas, mas tinha como entrave a necessidade de pagamento de multa rescisória ao Benfica de Portugal, equipe que Mourinho treinou na última temporada.

Segundo noticiado há alguns dias pelo jornal AS, da Espanha, o treinador havia elaborado um documento após analisar os últimos jogos da equipe e avaliar o atual elenco merengue. As prioridades de Mourinho são pela contratação de um ou dois zagueiros, além de um lateral-direito em um primeiro momento e, posteriormente, um lateral-esquerdo.

Mourinho é a escolha de Florentino Pérez, que tem sido desafiado por Enrique Riquelme, um empresário de energia renovável, nas eleições recém-convocadas. No início desta semana, Riquelme disse ao The Athletic que Mourinho não seria sua escolha como o novo treinador principal do Madrid. No entanto, a expectativa é que Pérez vencerá a eleição.

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