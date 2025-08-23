A- A+

FUTEBOL José Mourinho é cotado para assumir o Nottingham Forest em meio a crise com Nuno Espírito Santo Português enfrenta atritos com dono e diretor esportivo do clube; diretoria já discute alternativas para o cargo

O futuro de Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest segue indefinido.



Apesar da boa campanha na última temporada, o treinador português enfrenta divergências com o proprietário do clube, Evangelos Marinakis, e também com o diretor esportivo Edu, principalmente em questões ligadas à montagem do elenco.



Em entrevista recente, Nuno admitiu que a relação com a diretoria “mudou”, alimentando rumores de uma saída precoce.

O Nottingham Forest nega, por ora, a possibilidade de demissão, mas a imprensa inglesa aponta que a situação pode mudar rapidamente. Nuno deverá comandar o time no próximo domingo, contra o Crystal Palace, embora sua continuidade esteja sob avaliação.





Caso a ruptura se confirme, José Mourinho aparece como um dos principais nomes na mesa da diretoria. O treinador, sem clube desde que deixou a Roma, poderia retornar ao futebol inglês, onde comandou Chelsea, Manchester United e Tottenham. Outras opções ventiladas são Ange Postecoglou, demitido do Tottenham no fim da última temporada apesar do título da Liga Europa, e Brendan Rodgers, atualmente no Celtic.

A indefinição acontece num momento em que o Nottingham busca estabilidade para consolidar seu espaço na Premier League. Ainda assim, os conflitos internos entre treinador e dirigentes colocam em xeque a sequência do projeto liderado por Nuno Espírito Santo.

