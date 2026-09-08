José Mourinho e sua pendência na Champions League com o Real Madrid

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Contratado pelo Real Madrid para deixar para trás dois anos sem troféus, José Mourinho enfrenta a questão pendente de sua primeira temporada à frente do conjunto merengue, na qual ganhou tudo na Espanha, mas não a Champions.



O Real Madrid recebe na terça-feira, em seu primeiro jogo da fase regular da Champions League, a Inter de Milão, o time que Mourinho fez campeão da Europa em 2010 contra o Bayern (2 a 0) no Santiago Bernabéu, em seu último ato com o clube italiano.



Na temporada seguinte, assumiu o comando do Real Madrid com o grande objetivo de voltar a ganhar a Champions, que o time merengue não levantava desde 2002.

Mourinho, o homem do triplete com a Inter, conquistando Champions, Liga e Copa italiana, era visto como o homem para ganhar a "Décima", mas o português, que também havia feito campeão da Europa o Porto em 2004, não conseguiu repetir a façanha com o time merengue.



ÀS PORTAS DA FINAL

Em seus três anos à frente do Real Madrid entre 2010 e 2013, caiu sempre nas semifinais da principal competição continental de clubes diante de Barcelona, Bayern Munique e Borussia Dortmund, respectivamente.



Especialmente dolorosa foi para o técnico português sua eliminação frente ao Bayern na temporada 2011-2012. "Naquela temporada o Madrid era o melhor time da Espanha e também o melhor da Europa. Por isso foi tão duro para nós assumir a eliminação frente ao Bayern na Champions", lembrava Mou há alguns anos em uma entrevista com o diário "Marca".



Naquela campanha, o técnico português ganhou a liga espanhola com um recorde de mais de 100 pontos, algo que não havia sido alcançado antes.



Em suas primeiras três temporadas no conjunto merengue, Mourinho ganhou uma Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha, mas ficou a ferida da Champions.



Um troféu que chegou ao ano seguinte de sua saída pela mão de Carlo Ancelotti, dando início a um ciclo vencedor de quatro 'Orelhudas' em cinco anos entre o técnico italiano e o francês Zinédine Zidane.



Após chamá-lo de volta, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, destacou em maio sobre Mourinho: "Nos elevou a competitividade. E, a partir daí, ganhamos seis Champions em 10 anos."



"Fico feliz que o trabalho que fiz deixou coisas positivas, mas os títulos eram dos que estavam aqui, de Carlo Ancelotti e Zidane, dos jogadores e da gente", disse o português após voltar ao banco merengue.



UM VELHO CONHECIDO

Treze anos após sua saída em 2013 do Bernabéu, Mourinho retorna com a missão de ganhar títulos e o olhar voltado para a 'orelhuda'. "Terminar sem troféus no Real Madrid não é uma temporada de sucesso", lembrava Mourinho em agosto.



Seu caminho para a final do Estádio Metropolitano em junho começa na terça-feira contra um time como a Inter de Milão pelo qual ele não esconde seu apreço e contra um treinador, Cristian Chivu, que ele treinava como jogador na final de 2010.



O agora técnico da Inter foi naquela final o lateral-esquerdo de uma defesa sólida, que parou o Bayern e contribuiu para um histórico triplete do conjunto de Milão.



Ambos se enfrentarão na terça-feira no Santiago Bernabéu, onde a Internazionale chega em boa fase após vencer seus três primeiros jogos da liga.



Mourinho, que acaba de sofrer sua primeira derrota da temporada frente ao Bétis na sexta-feira, terá além disso que fazer mágica no meio de campo onde só tem disponível Fede Valverde entre os jogadores mais habituais.



O português não poderá contar com os sancionados Bernardo Silva, Arda Güler e Eduardo Camavinga nem com o francês Aurélien Tchouaméni, lesionado.

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