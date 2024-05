José Roberto Guimarães define a lista de 14 jogadoras para a estreia do Brasil na Liga da Nações

A- A+

O técnico José Roberto Guimarães definiu nesta segunda-feira (13) a Iista de 14 jogadoras para a estreia do Brasil na Liga das Nações 2024. A partida contra o Canadá acontece nesta terça-feira (14), às 21h, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Para o confronto de estreia contra as canadenses, a Seleção Feminina de Vôlei (SFV) contará apenas com a presença de uma oposta entre as relacionadas e a ausência da central Thaísa. Foram relacionadas as levantadoras Macris e Roberta; as ponteiras Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergman, Pri Daroit e Rosamaria; as centrais Carol, Diana, Júlia Kudiess e Luzia; as líberos Natinha e Nyeme; e a oposta Kysi.

Outras quatro jogadoras foram inscritas para a primeira semana da Liga das Nações e poderão ser utilizadas por José Roberto Guimarães nas próximas partidas que serão realizadas no Maracanãzinho – o técnico envia uma nova lista de 14 jogadoras antes de cada jogo. São elas:

Lorenne – Oposta

Tainara – Oposta

Helena – Ponteira

Thaísa – Central

Calendário de jogos da SFV (1ª semana)

14/05 - Brasil x Canadá - 21h - (Rio de Janeiro/Brasil)

16/05 - Brasil x Coreia do Sul - 14h - (Rio de Janeiro/Brasil)

17/05 - Brasil x Estados Unidos - 21h - (Rio de Janeiro/Brasil)

19/05 - Brasil x Sérvia - 10h - (Rio de Janeiro/Brasil)

