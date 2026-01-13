A- A+

RECLAMAÇÃO Josh Cavallo acusa ex-clube de homofobia interna após se assumir gay no futebol profissional Jogador afirma que foi marginalizado no Adelaide United depois de revelar sua sexualidade; clube nega e diz que decisões foram técnicas

Joshua Cavallo, primeiro jogador a se assumir gay enquanto atuava profissionalmente na elite do futebol, afirmou ter sido afastado e marginalizado em seu antigo clube, o Adelaide United, em razão de “homofobia interna”. As declarações foram feitas em uma publicação nas redes sociais nesta semana.

Primeiro jogador a se assumir gay assina com time da sexta divisão inglesa e desabafa: 'Ainda recebo ameaças de morte todos os dias'

Cavallo deixou o Adelaide United em maio do ano passado e, recentemente, passou a defender o Stamford AFC, da Inglaterra, equipe semiprofissional. Ele ganhou projeção internacional em 2021 ao tornar pública sua orientação sexual com apoio institucional do clube australiano.

Em postagem no Instagram, o jogador afirmou que levou tempo para processar o fim de sua passagem pelo Adelaide, mas decidiu se manifestar por considerar que os torcedores “merecem honestidade”.

"É difícil aceitar quando percebo que meu próprio clube era homofóbico", escreveu. "As pessoas pensavam que eu estava sendo afastado por causa de lesões, quando, na realidade, era a homofobia internalizada que me mantinha no banco de reservas".

Segundo Cavallo, uma mudança na gestão fez com que “questões políticas” limitassem suas oportunidades em campo. Ele também afirmou que uma foto ao lado de sua parceira teria sido alvo de deboche por parte de companheiros de equipe em um grupo interno de mensagens.

"Pela primeira vez, questionei se deveria ter mantido minha sexualidade em segredo", acrescentou.

Procurado, o Adelaide United rejeitou as acusações. Em comunicado, um porta-voz afirmou que o clube “rejeita categoricamente” qualquer alegação de discriminação e reforçou que as decisões relacionadas à escalação “sempre foram baseadas exclusivamente em critérios futebolísticos”.

"O Adelaide United sempre se comprometeu a promover um ambiente inclusivo para jogadores, funcionários e torcedores, e continuamos orgulhosos do nosso trabalho contínuo para promover a inclusão no futebol", disse o clube, que deve disputar no sábado sua quarta partida da Pride Cup, iniciativa voltada à diversidade no esporte.

Veja também