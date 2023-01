A- A+

O jovem Bruno Felipe, 11 anos, vem se destacando nos campos de Fut7 e foi convocado para a Seleção sub-12, no último dia 28 de dezembro, para representar o Brasil na Copa América, que vai acontecer em Balneário Camboriú, Santa Catarina, do dia 04 a 11 de fevereiro.

Bruno Felipe é atacante e tem algo em comum com o nosso ex-camisa 10 da seleção brasileira e melhor jogador do mundo em 99, Rivaldo. Os dois foram criados em Mirueira, Paulista, Região Metropolitana do Recife. Apesar de não usar a camisa 10, como Rivaldo, o jovem atleta pode ser mais um talento saindo de um bairro de periferia.



Mirueira é um bairro pobre rodeado de barreiras e casas em situação de risco. Com cerca de 16 mil habitantes, é bastante conhecido por ter o Hospital da Mirueira, que foi referência nacional no tratamento da hanseníase. O que poucos sabem é que Rivaldo, pentacampeão mundial pela seleção brasileira cresceu lá antes de se tornar ídolo do futebol mundial.



Para ser convocado, Felipe se destacou na PE CUP, competição que aconteceu na Arena de Pernambuco, em dezembro, sendo um dos artilheiros da competição vestindo a camisa da equipe GM2.

Filho de uma telefonista e um segurança, Felipe mora com sua mãe, seu pai e uma irmã mais velha de 16 anos. Para seu pai, Bruno Lira, é importante que o menino vá para a competição, mas não sabe como conseguir todo o dinheiro para custear a viagem do jovem atleta.



“Essa convocação veio, mas a parte difícil é a dos custos, nessa faixa de idade os clubes não querem ter custo nenhum com os atletas. Como é uma competição de nível internacional o custo é muito elevado. Por este motivo estamos correndo buscando apoio” destacou Bruno Lira, pai do atleta.



Para ajudar nos custos da viagem, a família de Felipe disponibilizou o pix 033.357.534-29, em nome do pai, Vicente Bruno Lira do Nascimento. Felipe também compartilha a rotina no seu perfil do instagram @21felipeoliveira

