Surfe Criança de sete anos é atração de campeonato de surfe em Pernambuco Em seu primeiro ano no mundo do surfe, Mel Duarte já conquistou o primeiro lugar em um campeonato em Maracaípe e no SurfKids, em Gaibu

Este domingo acontece a 1ª etapa do Circuito Surf Kids 2024, na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. Chegando a sua décima edição, o evento reúne crianças de todo o país, incluindo Mel Duarte, recifense de sete anos, que é uma das promessas do surfe local.

Mel começou a surfar aos seis anos de idade, sob os olhares e incentivo da mãe, Manu Duarte. Já nesse começo de trajetória, a jovem vem demonstrando grande talento. Em seu primeiro ano no mundo do surf, Mel já alcançou conquistas notáveis, incluindo o 1º lugar em um campeonato em Maracaípe e no Surf Kids, em Gaibu. Além disso, ela obteve o segundo lugar na categoria sub 8 e o quarto lugar na categoria sub 12 no IV Campeonato do CepaSurf.

"A Mel é meu presente de Deus. A minha maior inspiração e motivação. Quando eu comecei a surfar, ela ficava vendo e querendo entrar no mar também. Eu disse a ela, quando você fizer 6 anos, você terá a sua primeira aula. Isso aconteceu na escolinha do Cepa Surf de Bruno Monteiro. Em seu primeiro dia, ela deu um show de equílibrio e desenvoltura", declarou a mãe.

Após o primeiro passo, Mel ficou ainda mais motivada em seguir no mundo do surfe e conta com o apoio incondicional da mãe para conquistar esse sonho.

"Ela abraçou o surf de uma forma que só fala em ser uma surfista profissional. Em todos os lugares que chega para fazer aula ou ter uma experiência surfando. Todos me dizem que ela tem um talento fora do comum e que eu alimente isso. Eu faço o possível e o impossível por ela e tenho muito orgulho da dedicação e disciplina que uma garotinha de sete anos possa ter. Sou muito feliz em poder guiar minha filha em busca desse sonho dela", afirmou Manu.

Manu e Mel juntas no mar. Foto: Cortesia

Mel também enxerga o surfe como um passatempo e diz que se diverte bastante no esporte.

"O surfe para mim é uma brincadeira, uma diversão. Adoro surfar. Faz bem", declarou a jovem.

Mel surfando. Foto: Cortesia.

Com sua dedicação e desempenho excepcional, Mel ganhou recentemente um patrocínio da Illusion Surfboard, permitindo-lhe ter a prancha dos seus sonhos: a "Abelhinha Zom Zom". Com esta nova prancha, ela continua aprimorando suas habilidades e sonhando alto em conquistar títulos pelo estado e, quem sabe, ser reconhecida mundialmente.

Além de sua paixão pelo surf, Mel é uma estudante exemplar, destacando-se por sua inteligência e comportamento modelo na escola. Ela também pratica jiu-jitsu e natação regularmente, demonstrando sua determinação em diversas áreas de sua vida.

Fora das ondas, Mel adora brincar com suas bonecas, além de ser cuidadosa com a natureza, sempre demonstrando respeito pelo meio ambiente. Seu treinador, Altair Silva, conhecido como Tio Pipoca, tem sido fundamental em seu desenvolvimento, fornecendo suporte profissional e orientação não apenas nas técnicas do surf, mas também em questões de segurança no esporte.

"Eu treino a Mel há algum tempo. Ela é uma criança muito doce, todos do projeto adoram ela. A evolução dele é constante. Ela é muito determinada e tem um talento fora do normal. Consegue executar com facilidade tudo que treinamos. Acredito que temos um grande talento do surfe feminino surgindo em nosso Estado e me sinto privilegiado e muito orgulhoso de poder treinar ela", disse Altair.

Mel Duarte e seu treinador Altair Silva. Foto: Cortesia.

Com um futuro brilhante pela frente, Mel Duarte é uma inspiração para jovens surfistas em todo o Brasil. Sua determinação, paixão e talento prometem levá-la longe no mundo do surf, e sua família está ao seu lado, apoiando-a em cada passo do caminho.

