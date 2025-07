A- A+

Futebol Jovem do Grêmio atrai interesse do Southampton e pode reforçar futebol inglês por até R$ 390 milhões Alysson, de 19 anos, se destacou sob comando de Mano Menezes e entra na mira de clubes da Europa

O futebol brasileiro segue em evidência no mercado europeu, e o mais novo alvo dos clubes ingleses é Alysson Edward, atacante de 19 anos do Grêmio. Natural do Paraná, o jovem ponta conquistou espaço no elenco profissional sob o comando do técnico Mano Menezes e vem despertando o interesse de olheiros internacionais.

Segundo o jornal espanhol AS, o Southampton, atualmente na Championship — segunda divisão do futebol inglês —, está monitorando de perto o desempenho do jogador gremista. O clube acompanha cada uma de suas partidas recentes e avalia a possibilidade de apresentar uma proposta oficial.

O atacante chamou atenção mesmo em meio a um elenco recheado de nomes experientes e convocados por suas seleções. Mesmo assim, conseguiu se destacar e corresponder às expectativas dentro de campo, especialmente em convocações da seleção brasileira sub-20.

Apesar do interesse inglês, a cláusula de rescisão do jogador, estipulada em € 60 milhões (cerca de R$ 390 milhões), pode ser um obstáculo. Fontes próximas à negociação apontam que é improvável que uma oferta inicial chegue a esse valor.

Veja também