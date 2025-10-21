Jovem goleiro é morto em Gana após cair em golpe de falso teste de futebol
Cheikh Touré, de 19 anos, foi enganado por fraudadores que se passaram por olheiros e acabou sequestrado e assassinado
O Senegal vive um momento de comoção após a morte trágica do jovem goleiro Cheikh Touré, encontrado morto em Gana depois de ter sido vítima de um golpe aplicado por falsos olheiros de futebol. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Ministério da Integração Africana e Relações Exteriores do Senegal, que lamentou o crime e classificou o episódio como “uma tragédia nacional”.
Segundo as autoridades, Cheikh foi enganado por criminosos que se apresentaram como recrutadores de um clube de ponta ganês, prometendo uma oportunidade em testes profissionais. Acreditando que realizaria o sonho de se tornar jogador internacional, o jovem viajou cheio de esperança.
De acordo com o comunicado oficial, Cheikh foi sequestrado logo após chegar ao país. Os criminosos exigiram um resgate à família, que não conseguiu atender às exigências. Dias depois, o goleiro foi encontrado morto, em circunstâncias que estão sendo apuradas.
O Ministério senegalês informou que uma investigação conjunta entre Senegal e Gana foi aberta para identificar e prender os responsáveis.