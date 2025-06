A- A+

LUTO Jovem morre após mal súbito durante meia-maratona em Porto Alegre, no dia do seu aniversário João Gabriel Delamare participava pela primeira vez da prova de 21 km e chegou a ser atendido por equipes médicas, mas não resistiu

Um participante de 20 anos faleceu neste sábado (7), no dia do seu aniversário, após mal súbito durante a 40ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre.

O corredor João Gabriel Hofstatter Delamare, caiu próximo ao quilômetro 20 da meia-maratona e chegou a receber atendimento emergencial no local, mas não sobreviveu. As informações são do g1.

Segundo nota da Brigada Militar (BM), o jovem foi prontamente socorrido por equipes médicas de plantão no evento. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.

A causa da morte foi atribuída a um mal súbito seguido de uma parada cardiorrespiratória.

João Gabriel era estudante do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e fazia parte de grupos de corrida amadora.

Esta era sua primeira experiência em uma prova de 21 quilômetros. A corrida coincidia com o dia de seu aniversário de 20 anos.

"Hoje era o aniversário de 20 anos dele, estava feliz e ia correr os primeiros 21 quilômetros da vida. Era um cara alegre, um grande parceiro”, relatou o fisioterapeuta do jovem, em depoimento ao g1.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório ou o sepultamento do estudante.

Em nota oficial, o Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA) manifestou pesar pelo falecimento e informou que a competição contou com estrutura médica superior ao exigido pelas normas da modalidade e pelas autoridades reguladoras.

Veja o comunicado do CORPA na íntegra:

"Sobre o ocorrido neste sábado (7), durante o primeiro dia de provas da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, o CORPA (Clube de Corredores de Porto Alegre), organizadora do evento esportivo, informa que um atleta regularmente inscrito no evento teve um mal súbito e sofreu uma parada cardiorrespiratória no km 20 do percurso.

A equipe médica foi acionada e imediatamente dirigiu-se para o atendimento, onde iniciou todos os protocolos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), conforme as diretrizes do Colégio Americano de Cardiologia. Infelizmente, apesar de todos os esforços, o atleta não resistiu.

O evento conta com suporte médico acima do exigido pelas normas da modalidade e pelos órgãos competentes, com estrutura reforçada em equipamentos e profissionais, sob a supervisão da Drª Ana Sierra, diretora médica da prova e do SOS Unimed Porto Alegre, serviço médico contratado da prova.

A organização já está em contato com os familiares, prestando toda a assistência necessária. O CORPA lamenta profundamente o ocorrido e permanece à disposição".

Veja também