Tênis de mesa Jovem pernambucana é convocada para disputar Mundial de Tênis de Mesa na Sérvia Bruna Cerqueira, de 14 anos, disputará o Gymnasiade 2025, maior competição escolar do planeta

Hugo Calderano, Vitor Ishiy, Bruna Takahashi e Bruna Alexandre. Esses são alguns dos principais nomes do Brasil no tênis de mesa, que vem se popularizando no país e já registra mais de 9 mil jogadores na modalidade, segundo dados da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

E em Pernambuco, uma competidora vem chamando a atenção. Trata-se da jovem Bruna Cerqueira, de 14 anos, que mora em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A atleta conquistou o 5º lugar no Campeonato Brasileiro Escolar de 2024 e foi convocada para compor a delegação brasileira no Gymnasiade 2025, a maior competição escolar do planeta, que acontece desta sexta-feira (4) a 14 de abril, em Zlatibor, na Sérvia.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Bruna contou que, apesar do bom resultado no Campeonato Brasileiro, recebeu a convocação com surpresa.

“Eu não esperava esse convite, mas eu recebi e fiquei muito feliz porque foi uma baita de uma conquista, onde eu lutei muito para chegar aqui. Estou me preparando muito para essa competição, então eu espero ter bons resultados e minhas expectativas estão muito boas”, confessou a jovem.

Bruna visitou a Folha de Pernambuco e mostrou o troféu que recebeu pela convocação para o Mundial. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Bruna é a única atleta de Pernambuco e do Nordeste a integrar a lista, que conta com outros sete jovens e dois treinadores. Ela viajou para São Paulo na terça (1º), onde ficou na concentração, e seguiu para a Sérvia na quarta (2).

Para a mãe, Tatiana Cerqueira, a conquista gera bastante orgulho. Além disso, ela reconhece a tamanha dedicação da filha na modalidade.

"É muito gratificante ver uma filha ganhar o mundo e passar pela experiência de participar do maior campeonato mundial escolar do esporte que ela ama tanto. Bruninha é esforçada, persistente e muito determinada. Realmente, estamos vivendo um momento de felicidade plena e tudo com mérito dela. Sou muito feliz em ter uma filha tão determinada", destacou a mãe.

Começo meteórico

Bruna revelou que começou a jogar tênis de mesa quando ainda tinha 12 anos, durante os intervalos da escola. O resultado desse passatempo rendeu a ela um começo meteórico na modalidade.

“Comecei a jogar tênis de mesa há dois anos, só batendo bola no recreio. Foi aí que um professor me viu jogando e me chamou para jogar em um campeonato regional, onde eu acabei pegando medalha de ouro”, relembrou a mesatenista.

Após estrear já com conquista, Bruna se classificou para o Estadual, onde foi medalha de prata. O resultado seguinte foi com outro pódio. Desta vez, no Nacional, Bruna ficou com a medalha de bronze.

Engana-se, no entanto, quem pensa que Bruna quer parar por aí. A jovem revelou ter planos altos para o futuro no esporte.

“Pretendo chegar nos Jogos Olímpicos e quem sabe pegar uma medalha de ouro, ser campeã mundial e seguir carreira no tênis de mesa”, contou.

Bruna Cerqueira, mesatenista pernambucana. Foto: Jason Ribeiro

Diversão e estudos

O tempo livre de um adolescente pode ser aproveitado de diversas formas, desde saída com amigos, idas ao cinema ou a restaurantes. Para Bruna, no entanto, se aventurar em outros esportes, na dança e tirar um tempo para estudar é uma boa maneira de se divertir.

“Gosto muito de praticar diversos tipos de esportes. Também faço ballet, jogo futebol, vôlei e também estudo muito por causa da escola, porque tem que conciliar estudo com esporte”, comentou.

Continuar estudando, aliás, é um plano futuro de Bruna, que apesar de jovem, já pensa em uma graduação.

“Estou estudando muito para que, no futuro, eu consiga entrar em uma universidade de medicina. Eu penso em ser neurocirurgiã”, confessou.



