CASO DANIEL ALVES Jovem que acusa Daniel Alves de estupro rejeita falar com psicóloga contratada por defesa do jogador Advogada da vítima interpôs recurso da decisão do juiz por considerar perícia suficiente

A jovem que denunciou o jogador de futebol Dani Alves por estuprá-la na boate Sutton, em Barcelona, no final do ano passado, entrou com um recurso no qual se recusa a ser examinada por psicólogo particular, como foi proposto pela defesa do brasileiro, para determinar se sua versão e seus sintomas "são consistentes com agressão sexual".

A advogada da vítima, Esther García, interpôs recurso contra a decisão do juiz de permitir a perícia proposta pelo advogado de Alves, Cristóbal Martell, segundo fontes judiciais informadas à EFE. Ele concordou que a jovem fosse examinada por um perito forense independente do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses e por um psicólogo contratado por Alves. García considera que a exploração realizada pelo legista é suficiente. A Promotoria também recorreu da decisão do chefe do tribunal de Barcelona.

O exame psicológico da vítima, exame essencial nos casos de agressão sexual para determinar se o que a vítima relatou e os sintomas que ela apresenta são compatíveis com ter sofrido um estupro, segue suspenso por enquanto, aguardando o juiz julgar os recursos apresentados. Martell pretende aprofundar sua tese de que a denúncia da vítima sofre de uma "distorção narrativa", e, não só pediu a perícia da Justiça, como também que o exame psicológico da jovem fosse registrado em vídeo.

Tanto o Ministério Público quanto os representantes da vítima se opuseram à gravação do exame psicológico, considerando "insólito" na esfera criminal, e o juiz de instrução acabou indeferindo-o, recusa que ensejou um recurso da defesa.



A investigação do caso de suposta agressão sexual, ocorrida na boate Sutton , em Barcelona, no dia 30 de dezembro do ano passado, segue paralisada, aguardando que a Justiça encerre a discussão sobre a prova pericial, embora as investigações já tenham realizados os procedimentos principais, como depoimentos de testemunhas e análise de evidências biológicas.

A defesa de Alves pode voltar a pedir a qualquer momento a libertação provisória do futebolista, que está em prisão preventiva há dois meses, embora não o tenham feito até o momento. Da investigação do caso, não surgiu nenhum elemento novo para fundamentar o pedido de liberdade.

Um dos principais argumentos no qual a defesa se baseou para justificar que não há risco de fuga no atleta pode ter perdido força: seu casamento com uma espanhola. Há uma semana, a modelo Joana Sanz, sua mulher, anunciou, através das redes sociais, a intenção de se separar do jogador, com quem está casada há oito anos.

