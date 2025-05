A- A+

Futebol Jovens da base comemoram estreia no profissional do Santa Cruz David Cabeça e Ryan participaram da vitória do Tricolor por 4x0 diante do Horizonte, pela Série D

A goleada do Santa Cruz por 4x0 diante do Horizonte-CE, no Arruda, pela Série D do Campeonato Brasileiro, marcou a estreia do lateral David Cabeça e do atacante Ryan pelo time profissional do Tricolor. Oportunidade que a dupla espera que seja ampliada ao longo da temporada.





Emoção

“Uma sensação inexplicável. Eu tinha esse sonho desde criança. Sou torcedor do Santa Cruz e queria muito estrear com o Arruda lotado. Agradeço a Deus pela estreia e que tenha sido o primeiro jogo de muitos”, afirmou Cabeça, de 19 anos.

“Espero somar junto com o grupo. Se Deus quiser, com muita dedicação, terei mais oportunidades. Sou um lateral que gosta muito de marcar, além de atacar bem, fazendo gols e dando assistências”, completou.

Na frente, Ryan, de 17 anos, contou quais as características técnicas que possui e quais são suas inspirações no futebol. “Gosto muito de jogar fazendo a parede, o pivô. O meu forte é a velocidade. Nela, eu me garanto. Eu me inspiro muito no Haaland (atacante do Manchester City), que faz bem esses movimentos, e, no Brasil, eu me inspiro um pouco em Bruno Henrique (atacante do Flamengo), que joga mais pelas beiradas, mas é veloz”, explicou.

O jogador também destacou o carinho que recebeu nas redes sociais após a estreia. “Fiquei muito feliz porque muitos torcedores mandaram mensagens falando para eu me sentir à vontade, honrar o manto. Eu cheguei para somar e também ajudar o grupo de alguma forma, fazendo gols e dando assistências para conquistarmos o topo”, declarou.

Defesa

O Santa Cruz é o líder do Grupo A3 da Série D, com seis pontos. São cinco gols marcados e nenhum sofrido. Na defesa, parte do mérito está no goleiro Felipe Alves, de 36 anos. Atleta que, segundo o técnico Marcelo Cabo, é referência não somente na hora de evitar os gols, mas também em construí-los.

“Teve uma bola que saiu do pé do Felipe e terminou em gol (contra o Horizonte). Isso é algo que trabalhamos muito. Temos o melhor goleiro que joga com os pés no Brasil”, declarou o treinador. Antes do Santa, Alves estava no Noroeste-SP e já passou por equipes como Fluminense, São Paulo, Athletico, Juventude e Fortaleza.

O próximo jogo do Santa é sábado (3), contra o homônimo do Rio Grande do Norte, o Santa Cruz-RN, no Nazarenão, pela terceira rodada. Os potiguares estão em quinto, com três pontos. Neste ano, o clube foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Náutico.

