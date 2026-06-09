A- A+

PERNAMBUCO Pernambucanos retornam de torneio nos EUA após representarem o Nordeste na MagiCup Delegação formada por atletas de cinco cidades de Pernambuco enfrentou equipes de renome mundial em Orlando e viveu experiência inédita dentro e fora dos gramados

Treze jovens pernmabucanos tiveram a oportunidade de disputar o torneio MagiCup, que ocorreu entre os dias 1º e 7 de junho, em Orlando, na Flórida. Os garotos que formaram o time Nação Pernambuco desembarcaram em Recife na tarde dessa segunda-feira (8).

A delegação foi a única representante do Nordeste na competição e contou com jogadores de Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.

A equipe se deparou com adversários de todas as partes do mundo, como os europeus Inter de Milão e Porto e conquistou vitórias contra os representantes de Barbados (3x1) e Ucrânia (3x0).

Leia também • Oitava edição do Recife Bom de Bola terá adição de Queimado e Basquete 3x3 como novas modalidades

Para muitos, essa foi a primeira viagem internacional, como foi o caso do meio-campista de 12 anos, Mathias Gabriel, que falou sobre a experiência vivida.

"Uma experiência que eu nunca vou me esquecer na vida: viajar, jogar com tantos times famosos, ir para os parques da Disney", comentou.

"Ganhamos um monte de brindes (como um escudo do Chelsea), trocamos camisas e fizemos muitas amizades de outro países e em outras línguas, que eu também aprendi um pouco", prosseguiu.

A secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, também falou sobre a relevância do evento e da oportunidade para cada um dos atletas.

"Lá, os meninos eram observados por equipes técnicas de alto nível, mas também aprendiam sobre disciplina, resiliência e descobriam um mundo além das suas casas. O Estado chegou junto, trazendo essas crianças para um encontro mágico, que mistura oportunidades profissionais, trocas culturais, bola no pé e esperança em um futuro transformado pelo futebol", afirmou.

O grande campeão geral do torneio MagiCup 2026 foi o River Plate (Argentina), que venceu a final contra o Palmeiras. O Milan (Itália) ficou com o terceiro lugar.

Veja também