Jovens pernambucanos participam de semana de treinamentos da Seleção de Base de Atletismo

Dois atletas de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foram convocados para participar da 2ª Semana de Treinamentos da Seleção de Base.

Os jovens Brayand Vicktor de Souza e Marcos Vinicius Vieira, de 17 anos, competem pelo atletismo e são formados nas escolinhas da Associação Petrolinense de Atletismo (APA).

Os treinos são promovidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e acontecem até este sábado (17), no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Além de desenvolver as habilidades existentes, os atletas vão se reunir para a realização de avaliações físicas e técnicas que visam o mais alto rendimento.

Brayand, que compete na classe T11 (deficiência visual), afirmou que “a convocação é uma chance de aprender, ganhar experiência e continuar evoluindo”.

"Estou motivado para aproveitar ao máximo os treinos", completou o jovem.

Marcos Vinicius atua como atleta-guia, ou seja, acompanha e auxilia o atleta com deficiência durante as competições. Ele celebrou a parceria de longa data com o colega.

"Estamos treinando e competindo juntos há bastante tempo. Cada passo é significativo, e essa convocação representa mais uma chance de seguirmos crescendo como atletas", comentou.

A dupla é fruto do projeto "Escolinhas de Atletismo Inclusivo", mantido pela APA Petrolina. O projeto atende cerca de 400 crianças e adolescentes, com e sem deficiência, oferecendo aulas gratuitas, além de incentivar novos talentos para o esporte.

O coordenador de projetos da APA, Natanael Barros, ressaltou o impacto da iniciativa na formação de novos atletas.

"Esse é um exemplo claro do sucesso do nosso projeto, que proporciona oportunidades reais para crianças e jovens com e sem deficiência. Ver atletas como Brayand e Marcos sendo convocados para treinar em São Paulo, com toda a estrutura física, técnica e científica que o CPB oferece, é motivo de orgulho para todos nós", afirmou.



