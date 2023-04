JP de Paula, armador do Praia Clube, se declara bissexual: "Nunca fui tão eu"

A- A+

Armador do Praia Clube, o jovem JP de Paula publicou uma carta aberta em suas redes sociais, nesta quarta-feira (5), assumindo sua bissexualidade. No emocionante relato, o jogador afirma que está se libertando do personagem que construiu em volta dele.

"Meu nome é João Pedro, sou conhecido como JP de Paula. Pra você que não me conhece, eu te apresento meu verdadeiro eu. Quando eu digo Verdadeiro Eu, eu me liberto. Me liberto do personagem que eu construí em volta de mim, essa crisadila que de repente ficou pequena demais pra mim, o que já foi meu escudo protetor, hoje é minha jaula. Eu sou um homem Bissexual. Por anos eu venho me entendendo, venho amadurecendo e aceitando que sou diferente daqueles que me cercam, e isso é bem assustador pra mim, porquê desde que me conheço por gente, eu sabia, mas também sabia que o mundo não era gentil com pessoas parecidas comigo, sendo assim, eu me escondi. (...)

(...) Por isso venho aqui. Através desse texto eu assumo a responsabilidade, a exposição, mas também assumo a minha grandeza e a minha força para aqueles que se sentem como eu, trancados, deslocados, os convido para perto de mim. Para aqueles que agora me observam de forma negativa, peço que permanecem longe, ou melhor ainda, peço seu respeito. Não sou mais tão só, e nunca fui tão Eu. Meu nome é João Pedro Alves de Paula, e eu sou um homem Bissexual.", escreveu JP de Paula.

JP de Paula, que é irmão do armador Georginho de Paula do Franca e já passou pela seleção brasileira, atualmente joga na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) — o principal campeonato de base do basquetebol brasileiro.

