Juan Bernat é emprestado pelo PSG ao Benfica

O lateral-esquerdo espanhol Juan Bernat, que estava no Paris Saint-Germain desde 2018, vai jogar esta temporada emprestada ao Benfica, anunciou as duas equipes na noite de sexta-feira (1). O jogador, de 30 anos, que também atua na seleção espanhola, chega ao clube vindo do clube da capital portuguesa por empréstimo de um ano.

Bernat, que foi revelado no Valência e também teve uma passagem pelo Bayern de Munique, declarou à Benfica TV que está feliz por jogar "no maior clube de Portugal, que luta por todos os títulos".

O Benfica, atual campeão português, vai disputar a Liga dos Campeões no grupo D, ao lado de Inter de Milão, Real Sociedad e Salzburgo.

