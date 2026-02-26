Juan Carlos Osório "demite" Sávio por indisciplina no Remo e lateral rebate: "Comprometido"

A- A+

Juan Carlos Osório arrumou uma dor de cabeça desnecessária no Remo. O técnico resolveu 'demitir' o lateral-esquerdo Sávio - estava afastado do elenco - após o empate por 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira, em Belém, alegando que "jogadores indisciplinados" não atuam com ele. Ocorre que a torcida saiu em defesa do atleta, que rebateu as falas do colombiano..

Assim que terminou o duelo pelo Brasileirão, com o terceiro empate do Remo em quatro rodadas, Osório foi questionado sobre a apresentação de alguns atletas e acabou mirando seu descontentamento com novo tropeço em Sávio, após ser questionado o motivo de tê-lo afastado.

"Sávio é muito bom jogador, mas é indisciplinado. E hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados. Eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Então, Sávio, boa sorte. Seguramente vai encontrar outro time, pois joga muito bem, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time", disparou o técnico.

Muitos torcedores saíram em defesa do jogador, garantindo que jamais houve falta de comprometimento de Sávio, no clube desde 2024. Ainda pediram a cabeça do treinador e houve quem o indicasse, em tom de humor, para o Vasco, sem comandante desde a demissão de Fernando Diniz.





Em nota oficial, o lateral se defendeu. "Venho a publico me manifestar sobre a forma como fui citado em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 entre Remo e Internacional, nesta quarta-feira (25), pelo Brasileirão. Respeito todas as decisões e opiniões no ambiente do futebol. No entanto, entendo que a maneira como meu nome foi mencionado publicamente não reflete a trajetória construída ao longo de três temporadas vestindo a camisa do Remo", iniciou sua defesa, Sávio.

"Nesse período, fui protagonista em momentos importantes da história recente do clube, participando de dois acessos e contribuindo com trabalho, dedicação e entrega dentro de campo. Sempre pontuei minha conduta no respeito à instituição, aos profissionais do clube e, principalmente, à torcida do Remo", seguiu.

O lateral ressaltou, ainda, não ter problemas até então no clube "Jamais tive qualquer problema de convivência no Remo, seja com colaboradores, atleta sou integrantes de comissões técnicas. Ao longo da minha trajetória no clube, sempre mantive uma relação profissional, respeitosa e harmoniosa com todos os treinadores com quem trabalhei", frisou.

"Reconheço que, no calor do momento, posso ter cometido um erro de postura. No entanto, reafirmo que jamais houve falta de comprometimento com o Remo. Minha entrega dentro de campo e minha contribuição para as conquistas do clube ao longo desses anos demonstram isso. Mantenho respeito pelo clube e gratidão á torcida, que conhece minha dedicação e contribuição à equipe."



