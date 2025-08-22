Sex, 22 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta22/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

Vojvoda, de 50 anos, assinou contrato nesta sexta-feira para dirigir o 'Peixe' até o final de 2026

Reportar Erro
Juan Pablo Vojvoda é o novo treinador do SantosJuan Pablo Vojvoda é o novo treinador do Santos - Foto: Divulgação/Fortaleza

O argentino Juan Pablo Vojvoda foi anunciado nesta sexta-feira (22) como novo técnico do Santos, poucos dias após a demissão de Cléber Xavier do comando da equipe da Baixada Santista devido à goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco da Gama.

Leia também

• Caso Robinho: Gilmar Mendes diverge em julgamento e vota para liberar ex-jogador

• Times brasileiros não são maioria nas quartas da Libertadores pela primeira vez desde 2018

• Palmeiras dá sono, joga mal e avança na Libertadores graças à goleada no Peru

Vojvoda, de 50 anos, assinou contrato nesta sexta-feira para dirigir o 'Peixe' até o final de 2026, informou o clube em um comunicado.

No final de julho, Vojvoda foi demitido do Fortaleza após quatro anos à frente da equipe cearense.

Após fazer ótimas campanhas no 'Leão do Pici', Vojvoda agora tem a missão de tirar o Santos da parte debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com Neymar entre os seus comandados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Com 21 pontos, o Santos está a apenas duas posições da zona de rebaixamento.

Antes de chegar ao Brasil, Vojvoda treinou o Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres e Huracán na Argentina e o Unión La Calera do Chile. O técnico deve fazer sua estreia à frente da equipe, na Vila Belmiro, contra o Fluminense em 31 de agosto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter