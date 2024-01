A- A+

Santa Cruz "Maior desafio da carreira", define Juan Tavares ao ser apresentado pelo Santa Cruz O lateral-esquerdo de 21 anos também comentou sobre sua semelhança com o atacante Yuri Alberto, do Corinthians

Buscando se desenvolver na carreira, o jovem Juan Tavares foi apresentado oficialmente pelo Santa Cruz na última quinta-feira (4). O lateral-esquerdo de 21 anos classificou sua chegada ao Tricolor do Arruda como "o maior desafio" em sua carreira.

"A vinda para o Santa é o maior desafio da minha carreira. Vim motivado, disposto a dar meu melhor e eu quero passar com aprovação. Sou um lateral de muita força física e um jogador muito obediente taticamente. Se o professor pedir para eu ser um lateral mais agudo, eu posso ser. Se pedir para ser um lateral mais recuado, eu consigo ser. Trabalho bem na construção. Sou bem flexível nessa parte", comentou Juan.

Desde que foi anunciado pelo Santa Cruz, rapidamente os torcedores notaram uma semelhança física com o atacante do Corinthians Yuri Alberto. O lateral ressaltou que o apelido vem do período do Cuiabá e já chegou a conhecer seu "sósia".

"A brincadeira com Yuri Alberto tem em todo lugar que eu vou. Começou no próprio Cuiabá com o Deyverson e cheguei aqui todo mundo já falando que eu pareço com ele. Tirei uma foto com Yuri na Neoquímica Arena, ele foi super simpático e gente boa. Para mim é tranquilo lidar com isso", disse.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Foto: Marcello Zambrana/AFP via Getty Images

O Santa Cruz tem um duelo decisivo neste domingo (7), às 19h, contra o Altos-PI, pela Pré-Copa do Nordeste. Juan, que disputa posição com João Victor, demonstrou confiança na preparação do elenco para o confronto.

"O grupo começou antes e eu cheguei com outros atletas depois. Acreditamos muito no trabalho do professor e que todos vão estar preparados para esse jogo. Por mais que seja recente, temos trabalhado bastante para dar o melhor ao Santa Cruz", ressaltou o jovem.

Veja também

Futebol Patrick vê jogo-treino como oportunidade de Náutico "ganhar corpo" antes da estreia no Estadual