Sport Luciano Juba projeta partida contra o Guarani, que pode ser a sua última pelo Sport; entenda O meia de 23 anos será jogador do Bahia a partir do mês de setembro

Destaque na temporada, Luciano Juba vive seus momentos finais com a camisa rubro-negra. O meia de 23 anos pode fazer, diante do Guarani, nesta sexta-feira (18), sua última partida pelo Sport. Entenda:

De pré-contrato assinado, Juba será jogador do Bahia a partir do dia 1° de setembro. Além do confronto contra o Guarani, o Sport também encara o Ituano neste mês de agosto.

Entretanto, Luciano Juba soma dois cartões amarelos na Série B. Caso o prata da casa seja advertido em Campinas, ele fica de fora do duelo contra o Ituano. A partida contra a equipe paulista será no dia 25, na Ilha do Retiro.

"A gente sabe que é bastante importante estar sempre pontuando dentro de um campeonato difícil como a Série B. A gente vem conseguindo resultados positivos, até empates. O professor sempre fala que se não da para ganhar, não podemos perder. Tem um jogo difícil contra o Guarani, uma equipe muito boa dentro de casa. Mas temos condição de nos impor e conseguir um resutaldo positivo", disse Juba sobre o próximo jogo do Sport.

Luciano Juba é um dos destaques da temporada do futebol brasileiro. Consolidado como titular do Sport desde o ano passado, o jogador fez 20 gols e deu 18 assistências em 2023. Pela Série B, são sete gols e cinco passes para gol.

