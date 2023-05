Jude Bellingham é eleito melhor jogador da temporada na Alemanha

A- A+

O meia inglês de 19 anos Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, foi eleito nesta segunda-feira (29) o melhor jogador do Campeonato Alemão na temporada 2022/2023.

Autor de oito gols e quatro assistências, Bellingham foi um dos protagonistas da campanha do Dortmund, vice-campeão com a mesma pontuação do Bayern de Munique, que ficou com o título pelo melhor saldo de gols.

Depois de sua terceira temporada na Bundesliga, o jovem inglês já é uma peça fundamental do Dortmund, tendo disputado 31 dos 34 jogos desta temporada, 30 deles como titular.

Bellingham é um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu e, segundo rumores, estaria em negociações avançadas para assinar com o Real Madrid, em uma transferência de mais de 100 milhões de euros (R$ 536 milhões, na cotação atual).

Ele chegou ao Dortmund aos 17 anos, em julho de 2020, procedente do Birmingham City por 29 milhões de euros (R$ 175 milhões na época).

