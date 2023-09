A- A+

Liga dos campeões Jude Bellingham iguala recorde de Cristiano Ronaldo O atacante inglês marcou o gol da vitória no último minuto dos acréscimos, na vitória do Real Madrid sobre o Union Berlin

O início de conto de fadas de Jude Bellingham no Real Madrid continuou na quarta-feira (20), quando ele marcou a vitória no último suspiro para derrotar o Union Berlin na abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jovem inglês igualou um recorde de Cristiano Ronaldo, Isco e Marco Asensio.

Bellingham, que se juntou ao gigante espanhol vindo do Borussia Dortmund, agora tem seis gols em seis partidas pelo seu novo clube – somando seis vitórias no processo. O inglês conquistou o clube e já se consolidou como uma estrela na capital espanhola.

O ex-craque do Birmingham City marcou em sua estreia na La Liga pelo Los Blancos e também balançou a rede em sua partida de estreia na Liga dos Campeões. Isso o coloca em uma prateleira exclusiva do Real Madrid, que apenas três outros jogadores haviam conseguido anteriormente.

Cristiano – o melhor marcador da história do Real Madrid, com 450 gols em 438 jogos – marcou em cada uma das suas ‘estreias’ pelo clube em 2009, Isco fez o mesmo quatro anos depois, tal como Marco Asensio em 2016.

Bellingham fez sua estreia pelo Madrid na La Liga no mês passado e marcou com um gol, com um voleio, na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Athletic Bilbao. Ele marcou dois gols e deu uma assistência para Vinícius Jr. em seu segundo jogo, uma vitória fora de casa por 3 a 1 contra o Almeria.

Contra o Celta de Vigo, Bellingham marcou de cabeça no final do jogo e garantiu a vitória por 1 a 0 para a equipe de Carlo Ancelotti. Bellingham foi então eleito Jogador do Mês da La Liga em agosto, tornando-se o primeiro inglês a ganhar o prêmio.



