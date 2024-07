Jude Bellingham pode pegar gancho por gesto controverso após golaço na Eurocopa, diz jornal

A Inglaterra se classificou para as quartas de final da Euro-2024 ao conquistar uma vitória dramática de virada sobre a Eslováquia por 2 a 1 na prorrogação, neste domingo (30) em Gelsenkirchen, na Alemanha.

- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight. https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024