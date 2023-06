A- A+

futebol Jude Bellingham se torna a segunda compra mais cara da história do Real Madrid Inglês foi anunciado pelos merengues na manhã desta quarta-feira e só não custou mais caro do que Eden Hazard

Aos 19 anos, Jude Bellingham chega com status de estrela ao Real Madrid, depois da Copa do Catar 2022 pela Inglaterra que despertou a atenção do mundo todo. O meia, ex-Borussia Dortmund, foi negociado pela bagatela de 103 milhões de euros, o que corresponde a cerca de R$ 541 milhões na cotação atual. Assim, ele fica atrás apenas do belga Eden Hazard, que custou € 115 milhões (hoje, R$ 604 mi) em 2019 aos cofres do clube merengue.

Bellingham fica à frente de gigantes do clube espanhol, como o galês Gareth Bale, que se aposentou no ano passado. Em 2013, ele custou 101 milhões de euros aos cofres merengues, sete milhões a mais do que Cristiano Ronaldo, que saiu do Manchester United em 2019 pelo valor de aproximadamente R$ 494 milhões. Confira abaixo a lista das 10 contratações mais caras dos merengues, que conta com dois brasileiros na lista.

Veja as contratações mais caras do Real Madrid

Eden Hazard - Chelsea, 2019 - €115 milhões (R$ 604 mi)

Jude Bellingham - Borussia Dortmund, 2023 - € 103 milhões (R$ 541 mi)

Gareth Bale - Tottenham, 2013 - € 101 milhões (R$ 530 mi)

Cristiano Ronaldo - Manchester United, 2009 - € 94 milhões (R$ 494 mi)

Aurélien Tchouameni - Monaco, 2022 - € 80 milhões (R$ 420 mi)

Zinedine Zidane - Juventus, 2001 - € 77.5 milhões (R$ 407 mi)

James Rodríguez - Monaco, 2014 - € 75 milhões (R$ 394 mi)

Endrick - Palmeiras, 2022 - €72 milhões (R$ 378 mi)

Kaká - Milan, 2009 - € 67 milhões (R$ 352 mi)

Luka Jovic - Eintracht Frankfurt, 2019 - € 63 milhões (cerca R$ 331 milhões)

