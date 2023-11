Judô brasileiro faz história nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023

A- A+

O judô brasileiro fez história nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 ao alcançar sua melhor campanha, conquistando um total de 16 medalhas, incluindo sete de ouro. O desempenho desta edição superou a marca anterior registrada em Guadalajara-2011, quando o Brasil ganhou 13 medalhas.

Os sete ouros foram conquistados por Aléxia Nascimento, Larissa Pimenta, Rafaela Silva, Samanta Soares, Michel Augusto, Gabriel Falcão e Guilherme Schimidt.

Além dos destaques individuais, dois outros medalhistas olímpicos, Ketleyn Quadros e Rafael Silva, conhecido como Baby, também subiram ao pódio com medalhas de bronze. Beatriz Souza, três vezes medalhista mundial, e o pernmbucano Kayo Santos, completaram a coleção de bronzes.

Uma característica dessa conquista é que, em Guadalajara, o judô era composto apenas por competições individuais, com um atleta representando o Brasil em cada uma das 14 categorias, resultando em um pódio quase completo. Em contraste, em Santiago-2023, a equipe brasileira contou com 19 judocas competindo nas mesmas 14 categorias, graças a cinco vagas adicionais garantidas por medalhistas de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali-2021. Além disso, a adição das competições por equipes mistas ampliou ainda mais as oportunidades de conquistar medalhas, chegando a um total de 20 chances, das quais 16 foram bem-sucedidas.

Outro feito de grande importância foi a conquista de dobradinhas inéditas no judô brasileiro nos Jogos Pan-Americanos. Gabriel Falcão e Daniel Cargnin fizeram história ao ganhar ouro e prata na categoria até 73kg, enquanto Aléxia Nascimento e Amanda Lima conquistaram ouro e bronze na categoria até 48kg. O Brasil foi o único país a ter mais de um representante no pódio em alguma categoria, destacando a profundidade do talento no judô brasileiro. Essa campanha histórica demonstra o talento e a força do judô brasileiro no cenário internacional.



