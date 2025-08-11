A- A+

Judô Judô feminino da ABECC conquista 11 ouros na Copa Regional em Caruaru Ao todo foram 20 medalhas, entre masculino e feminino e um 2º lugar na classificação geral

As judocas da Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) foram o grande destaque da Copa Regional Roberdrayner Martins de Judô, disputada no último fim de semana, em Caruaru.

Representando um projeto social que atende 150 jovens em situação de vulnerabilidade no Recife, as atletas conquistaram 15 medalhas, sendo 11 de ouro e ajudaram a equipe a alcançar o vice-campeonato geral entre mais de 500 competidores de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe.



Entre os destaques, Adriele Bianca e Ana Júlia Nunes subiram ao topo do pódio em três categorias cada (Cadete, Júnior e Adulto). Rayane Cordeiro voltou para casa com dois ouros, enquanto Larissa Oliveira, Taynara Maria e Tamires Augusto também garantiram o lugar mais alto do pódio.

O técnico Anderson Felipe celebra o resultado, mas reforça que o maior troféu é o desenvolvimento pessoal dos jovens. “Estamos nos consolidando como uma grande força do judô, não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste. O apoio da diretoria e o esforço diário de cada atleta fazem toda a diferença”, disse.

Para a coordenadora geral, Thais Melo, o esporte é um caminho para muito mais do que títulos. “As medalhas são importantes, mas nossa missão é formar cidadãos e cidadãs prontos para enfrentar os desafios da vida. O judô é uma ferramenta que abre portas e muda destinos”, afirmou.

Na disputa masculina, a ABECC também deixou sua marca, conquistando quatro pratas e um bronze, consolidando assim o seu destaque na competição.

