judô Judô: Jéssica Lima conquista prata no Grand Slam de Tóquio Brasileira fez campanha perfeita até decisão com bicampeã mundial

A brasileira Jéssica Lima conquistou neste sábado (2) a medalha de prata da categoria peso leve (57kg) do Grand Slam de Tóquio (Japão) após ser superada na grande decisão pela bicampeã mundial Christa Deguchi, japonesa naturalizada canadense. Esta foi a primeira final do torneio mais tradicional do circuito mundial que contou com a presença de um representante do Brasil nos últimos dez anos.

Jéssica fez uma ótima campanha na competição, superando Nok Lam Yeung, do Hong Kong, por ippon na estreia, batendo a japonesa Riko Honda nas oitavas, derrotando a holandesa Pleuni Cornelisse nas quartas e vencendo a canadense Jessica Klimkait nas semifinais.

Na disputa valendo o ouro, a brasileira também fez uma grande atuação, tentando algumas entradas. Porém, a canadense conseguiu encaixar o golpe e projetar Jéssica de costas ao solo para ficar com o ouro.

A competição continua neste domingo (3) com mais brasileiros em ação. As preliminares terão início às 21h (horário de Brasília) de sábado, com as disputas por medalhas sendo realizadas a partir das 5h da manhã de domingo.

