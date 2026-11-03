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judô Judoca Clarisse Vallim conquista o primeiro ouro do Brasil nos Jogos da Juventude em Dakar Bicampeã mundial cadete, brasileira da categoria -78kg imobilizou a russa Anastasiia Dobrovolskaia nos segundos finais do combate final

Clarisse Vallim conquistou o ouro na final contra a russa Anastasiia Dobrovolskaia, na categoria -78kg do judô nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, nesta terça-feira.

A brasileira teve uma campanha de destaque, com três vitórias por ippon rumo ao lugar mais alto do pódio, demonstrando técnica e domínio nos combates.

Na final, a brasileira conseguiu imobilizar a russa Anastasiia Dobrovolskaia nos segundos finais do combate para garantir a medalha de ouro.

— É um sonho, uma realização enorme. Consegui representar o meu Brasil, o meu país, o meu esporte. Eu estou muito feliz, muito grata por essa torcida maravilhosa. A luta foi difícil, dura. Eu estava esperando aquela posição no chão, então eu aproveitei e consegui, deu certo — disse Clarisse, que é treinada pela ex-judoca Maria Portela.

Bicampeã mundial cadete, Clarisse chegou a Dakar como representante única do judô brasileiro na competição e vem confirmando seu potencial no tatame.

A oportunidade de representar o país em uma competição olímpica individual também trouxe uma motivação especial para a jovem atleta.

Apesar de ser dominante durante todo o dia, Clarisse fez uma avaliação sóbria de sua performance nesta terça-feira:

— Eu tive momentos bons, momentos mais ou menos, momentos ruins. Acho que o mais importante de tudo foi que consegui me restabelecer tanto nos momentos bons e continuar nos momentos ruins. Então, acho que eu fiquei feliz por isso, eu consegui me superar durante a competição.

Na primeira luta, Clarisse enfrentou Arba Hasanaj, de Kosovo, e conquistou a vitória para avançar à semifinal.

Na sequência, a brasileira encarou a cubana Kayla Zorrilla. Com muita técnica e iniciativa no combate, levou a adversária ao chão e finalizou a luta com uma chave de braço, assegurando a classificação para a decisão.

A grande final seguiu o mesmo caminho. A luta foi aguerrida e seguia sem pontuação, até que Clarisse conseguiu uma imobilização na adversária nos segundos finais, marcando um Ippon que lhe valeu o ouro.

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