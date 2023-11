A- A+

Caso Rubiales Juiz convoca Jenni Hermoso para depor no 'caso Rubiales' O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, é investigado por crimes de agressão sexual e coação na final da Copa do Mundo

A jogadora da seleção da Espanha Jenni Hermoso foi convocada a depor pelo juiz que investiga o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales no caso do beijo forçado após a final da Copa do Mundo feminina.

Em um comunicado, a Audiência Nacional informou que o juiz Francisco de Jorge, à frente da investigação aberta contra Rubiales pelos crimes de agressão sexual e coação, convocou Hermoso a comparecer a um tribunal da capital espanhola na próxima terça-feira (28).

A jogadora, que denunciou os fatos na justiça no início de setembro, irá depor sobre o caso que aconteceu no dia 20 de agosto, quando o então presidente da RFEF lhe deu um beijo forçado durante a entrega das medalhas do Mundial feminino, vencido pela Espanha.

Durante a investigação, aberta após um pedido do Ministério Público espanhol, o juiz da Audiência Nacional já ouviu o depoimento de Rubiales como investigado, em setembro.

O dirigente voltou dizer que o beijo foi consentido, segundo fontes judiciais, mas o magistrado impôs uma medida cautelar para que ele não possa se aproximar a menos de 200 metros de Hermoso, nem entre em contato com ela durante a investigação.

Durante estes meses, também prestaram depoimento como investigados o ex-técnico da seleção feminina da Espanha Jorge Vilda, o diretor da seleção masculina, Albert Luque, e o diretor de marketing da RFEF, em seus casos por supostas pressões sobre Hermoso.

Outras pessoas ouvidas como testemunhas foram as jogadoras Alexia Putellas, Irene Paredes e Misa Rodríguez, funcionários da RFEF e inclusive familiares de Hermoso.

A conduta de Rubiales no gramado do estádio de Sydney, captada pelas câmeras, provocou uma onda de indignação internacional e levou à sua suspensão pela Fifa.

Apesar de se negar a aceitar a punição inicialmente, o dirigente renunciou à presidência da RFEF no dia 11 de setembro.

Após ficar ausente na primeira convocação da nova treinadora da seleção, Montse Tomé, Jenni Hermoso, retornou à 'Roja' em outubro.

A jogadora, de 33 anos, foi novamente convocada para os próximos jogos da Espanha, contra Itália (1º de dezembro) e Suécia (5 de dezembro), pela Liga das Nações da Uefa.

