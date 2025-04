Órgão dirigente defende juízes espanhóis que anularam a condenação de Daniel Alves

O órgão dirigente de juízes espanhóis expressou seu apoio aos magistrados que julgaram o brasileiro Daniel Alves em apelação, criticados pela decisão de anular a sentença de quatro anos e seis meses de prisão imposta ao ex-jogador de futebol por estupro.

"A revisão por tribunais superiores da decisão proferida por tribunais inferiores faz parte do Estado de Direito", afirmou o plenário do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), em nota divulgada nesta terça-feira (1º).