Futebol Internacional Julgamento de Lucas Paquetá é finalizado, mas veredicto pode sair só daqui a 2 meses O jogador do West Ham só saberá sobre o seu futuro às vésperas do começo da nova temporada na Inglaterra; ele nega todas as acusações

Ainda não será neste mês de junho que Lucas Paquetá terá conhecimento sobre o seu futuro, em decisão da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês).



Seu julgamento, por suspeita de manipulação de resultados, já foi finalizado.



Mas o veredicto só será conhecido num prazo de quatro a oito semanas, de acordo com o jornal The Guardian. O jogador, com passagens por seleção brasileira e Flamengo, nega todas as acusações.

Até o início de abril, a previsão era de que o resultado do julgamento seria conhecido neste mês de junho, após o fim da temporada europeia.



Novamente, o anúncio do veredicto foi adiado, segundo a imprensa britânica, e sem data exata para ser conhecido. O prazo é de até dois meses. Ou seja, Paquetá e o West Ham, time onde o brasileiro joga atualmente, só tomarão conhecimento sobre o resultado no início de agosto, às vésperas do início da nova temporada.

Paquetá havia sido denunciado pela FA em maio do ano passado, na esteira de uma investigação que durou 10 meses. O painel montado pela entidade para julgar o caso, no entanto, sofreu seguidos atrasos. E as audiências só começaram em março. Foram paralisadas, na sequência, e retomadas em abril. Enquanto isso, Paquetá seguiu defendendo normalmente o West Ham em competições nacionais e internacionais.

A depender do resultado do julgamento, os advogados de Paquetá poderão recorrer dentro da própria federação inglesa, na Fifa e até mesmo à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O brasileiro é acusado de violar regras de conduta em quatro partidas do Campeonato Inglês entre 2022 e 2023: contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, no dia 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e contra o Bournemouth, em 12 de agosto do mesmo ano.

O meia teria recebido de forma intencional cartão amarelo nestes confrontos "com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".

Logo que se viu envolvido na denúncia, Paquetá alegou inocência e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar", disse, na época, o atleta, que garantiu acionar seus advogados para deixar tudo esclarecido "Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome."



