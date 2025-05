A- A+

CASO MARADONA Promotores pedem suspensão temporária do julgamento da morte de Diego Maradona Sete profissionais de saúde estão sendo julgados por seu suposto envolvimento na morte do lendário jogador

Os promotores do julgamento da morte de Diego Maradona solicitaram uma suspensão de dez dias nesta terça-feira (20), argumentando que um dos juízes do tribunal é tendencioso e supostamente aprovou a produção irregular de um documentário sobre o caso.

Patricio Ferrari, um dos promotores, fez o pedido ao tribunal localizado nos arredores de Buenos Aires, que conduz o julgamento desde março e é composto por três membros, incluindo a juíza em questão, Julieta Makintach, que rejeitou as acusações contra ela.

Sete profissionais de saúde estão sendo julgados por seu suposto envolvimento na morte do lendário jogador, ocorrida no dia 25 de novembro de 2020. Ele se recuperava, em uma casa alugada nos de Buenos Aires, de uma cirurgia para remover um hematoma subdural na cabeça.

A acusação acredita que os réus não cuidaram adequadamente da saúde do capitão da seleção argentina que venceu a Copa do Mundo de 1986 durante sua hospitalização.

Os sete são acusados de homicídio simples por dolo eventual, que ocorre quando o autor sabe que sua conduta pode causar danos, mas mesmo assim continua com o ato. A pena máxima para este crime é de 25 anos de prisão.

Ao argumentar sobre o pedido de suspensão do processo, o promotor Ferrari pediu que a população "não finja insanidade", já que "a situação compromete o prestígio do Judiciário". "Acreditamos ser aconselhável e extremamente prudente saber o que deve acontecer com o resultado do debate e com as ações do juiz acusado e impugnado", afirmou o magistrado.

Os advogados que representam os familiares de Maradona aderiram ao pedido. Fernando Burlando, que representa duas das filhas do ex-jogador de futebol, disse que a suspensão temporária traria "serenidade, rigor e a continuidade do processo". O tribunal decidirá sobre o pedido nas próximas horas.

Mackintach foi investigado por supostamente ter vínculos com uma produtora para fazer um documentário sobre o caso sem o devido consentimento, o que teria levado dois cinegrafistas a entrarem no tribunal onde as audiências estavam ocorrendo e teriam gravado cenas do processo.

Burlando é um dos advogados do autor que entrou com uma queixa criminal paralelamente ao julgamento em andamento para determinar se existe um documentário sobre o caso que tenha sido aprovado pelo juiz. A suspensão do processo permitiria que a investigação avançasse para apurar o que ocorreu nesse sentido.

Dias atrás, a defesa de Leopoldo Luque, médico titular de Maradona na época de sua morte, e um dos principais réus, havia solicitado o afastamento do juiz, alegando que ele havia demonstrado falta de imparcialidade no processo.

O pedido de recusa foi rejeitado pelos três membros do tribunal, mas a defesa do réu recorreu e, por sua vez, recentemente entrou com outro pedido de remoção do juiz.

Julio Rivas, advogado de Luque, disse há alguns dias que alguém da rede inglesa BBC o contatou para solicitar uma entrevista porque estavam fazendo um documentário sobre o julgamento.

Ele acrescentou que recebeu informações de que a suposta produtora envolvida no documentário estava associada a Juan Makintach, irmão do juiz.

A polícia disse na sexta-feira que viu uma câmera no tribunal e que um funcionário do tribunal disse que sua presença foi aprovada pelo juiz Makintach.





