Julgamento sobre morte de Maradona é anulado após suspeição de juíza

O julgamento pela morte do ídolo argentino do futebol Diego Armando Maradona foi anulado nesta quinta-feira, na Argentina. Na terça-feira, o juízo já havia sido suspenso por uma semana após um dos magistrados presidentes ser interrogado por supostamente participar da produção de um documentário sobre o caso.

O promotor Patricio Ferrari solicitou a suspensão temporária do julgamento, que se realizava desde o início de março em San Isidro (norte da capital, província de Buenos Aires), "para resolver uma questão que parece ser de gravidade institucional".

A suspensão teve a ver com a suposta entrada de câmeras nas audiências. Desde a segunda audiência, a filmagem dos procedimentos judiciais foi proibida, então o Ministério Público deve agora investigar se essa regra foi violada e se a juíza Julieta Makintach tem alguma ligação com a suposta violação.

Além disso, na audiência de terça-feira, foram apresentados dois pedidos de recusa contra Makintach: um por suposta conivência com os documentaristas e outro por parcialidade. Ambos serão decididos pelo painel de três juízes dentro de uma semana.

"Estou convencido da minha imparcialidade; explicarei o caso", declarou Makintach no final da audiência.

As contestações foram apresentadas pelos advogados de defesa de dois dos sete profissionais de saúde que estão sendo julgados por possível homicídio doloso, uma acusação que implica que eles sabiam que suas ações poderiam levar à morte do paciente. Considerado um dos melhores jogadores de futebol da história, "El Diez" morreu aos 60 anos em 25 de novembro de 2020, em Tigre, município da província de Buenos Aires.

Maradona, campeão da Copa do Mundo México 1986 pela seleção argentina e ídolo de clubes como Boca Juniors, Napoli e Barcelona, entre outros, morreu de edema pulmonar enquanto recebia atendimento médico em sua casa, após uma cirurgia neurológica a que havia sido submetido duas semanas antes. Se forem considerados culpados, os réus correm o risco de pegar entre 8 e 25 anos de prisão. Uma oitava enfermeira será processada em um julgamento separado. Todos afirmam ser inocentes.

"Comece tudo do zero"

Os advogados do autor, Diego Baudry e Fernando Burlando, entraram com a denúncia solicitando uma investigação sobre o suposto documentário, alegando a possível prática de vários crimes. Seriam "violação dos deveres de um funcionário público, abuso de autoridade, divulgação de segredos ou informações privilegiadas, má conduta no caso de violação do dever de imparcialidade, tráfico de influência e, possivelmente, suborno", de acordo com a denúncia obtida pela AFP. No final da audiência desta terça-feira, Makintach expressou seu desejo de que todas as partes sejam informadas sobre a investigação resultante.

"Para processar um juiz, é preciso ter razões bem fundamentadas", disse ele, que não descartou deixar o júri por conta própria. "Se houver algo em risco, talvez eu seja o único a se afastar", alertou o juiz.

As opiniões sobre o futuro do julgamento se Makintach deixar o cargo eram mistas. Entre as opções que estão sendo consideradas estão adicionar um novo juiz e continuar como antes, continuar com um único juiz ou remover todos os três juízes, disseram vários advogados de defesa e demandantes à AFP.

Todas as partes compartilharam a preocupação de ter que reiniciar o processo. Nicolás D'Albora, advogado de defesa da coordenadora médica do confinamento domiciliar de Maradona, Nancy Forlini, disse durante a audiência que "se Makintach for removido, teremos que começar do zero".

Ao longo do processo, no qual mais de 40 testemunhas e uma das rés, a psiquiatra Agustina Cosachov, testemunharam até agora, os demandantes criticaram a adequação de confinar Maradona em sua casa após a operação, bem como as condições da unidade e os cuidados prestados.

Várias testemunhas descreveram o cenário como sombrio para confinamento domiciliar e declararam que Maradona estava sendo tratado em um quarto sujo e bagunçado, sem equipamento médico adequado.

