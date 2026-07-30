Julián Álvarez: Barcelona recebe notificação da Fifa e é investigado por federação espanhola

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A briga entre Atlético de Madrid e Barcelona por Julián Álvarez ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, 30. Após o clube colchonero anunciar em junho que abriria processo contra o time catalão por conversar com o atacante fora dos prazos permitidos para negociação, a Fifa encaminhou a reclamação formal e a RFEF, a federação espanhola, iniciou investigação.



Após a vitória da Argentina por 2 a 0 na Áustria na Copa do Mundo de 2026, o jogador manifestou-se pela primeira vez como favorável a uma saída do Estádio Metropolitano. Segundo informações da imprensa europeia, ele teria o sonho de jogar no Barcelona, mas os donos de seu contrato não querem saber de qualquer negociação.





De acordo com a AFP, fontes do clube catalão confirmaram o recebimento da notificação da entidade máxima do futebol; e o canal espanhol Jijantes divulgou primeiramente a abertura do procedimento discilpinar extraordinário da RFEF, informação que foi confirmada pelo jornal Marca.



O prazo que teria sido quebrado é o de proteção contratual, que no caso do Atlético de Madrid, abrange as três primeiras temporadas para jogadores entre 23 e 28 anos. Em suma, teria havido conversas com o atacante enquanto as propostas eram recusadas.



A investida pelo argentino é um fato. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse no início de julho que o clube fez uma oferta. "Não queremos transferi-lo; não aceitamos a oferta de 100 milhões de euros (cerca de R$ 585 milhões) e nem aceitaremos uma de 150 ou 200 milhões" (R$ 878 milhões a R$ 1,2 bilhão), respondeu Miguel Ángel Gil Marín, CEO do time colchonero.



Briga antiga que rendeu provocações ao Barcelona pelo Atlético de Madrid



A ‘rixa’ já havia se iniciado em maio, mas de forma mais bem-humorada. Ao saber da investida inicial dos catalães, o Atlético de Madrid publicou uma série de montagens no X (antigo Twitter) com Lamine Yamal, Pedri e Raphinha vestindo a camisa do clube junto a contrapropostas fantasiosas.



Na postagem com o atacante espanhol, foram solicitados quatro ingressos para um show do cantor Bad Bunny, uma assinatura anual ao veículo ABC e um saco de sementes de girassol. Junto ao meio-campista, pediram mais entradas para outro concerto do artista.



E na publicação com o ponta brasileiro, quiseram-o em empréstimo por uma temporada, cedendo ‘Tom Ford e Smith’, em uma brincadeira com fala de seu presidente, Enrique Cerezo, que viralizou em março.



Curiosamente, o Real Madrid, maior rival do Atlético, também fez uma proposta, ainda maior, por Álvarez, mas a recepção não foi tao ‘hostil’. Em comunicado oficial, o clube merengue revelou que pagaria 150 milhões de euros pelo atacante, mas foi rejeitado.



Segundo o Marca, o Barcelona encara o procedimento aberto pela RFEF como uma etapa processual padrão em situações do tipo. Agora, cada instituição deverá apresentar suas versões dos fatos para avaliação dos órgãos competentes.

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